নজিরবিহীন! সাবমেরিনে সওয়ার হয়ে ইতিহাস গড়লেন রাষ্ট্রপতি, সাক্ষী থাকলেন নৌসেনা প্রধান

নজিরবিহীন! সাবমেরিনে সওয়ার হয়ে ইতিহাস গড়লেন রাষ্ট্রপতি, সাক্ষী থাকলেন নৌসেনা প্রধান
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছেন।
ঐতিহাসিক, নজিরবিহীন- এই বিশেষণগুলিও যেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর এই সফরের গুরুত্ব বোঝাতে যথেষ্ট নয়। সুখোইয়ের পর এবার দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে ভারতীয় নৌবাহিনীর কালভেরি ক্লাসের ফ্রন্টলাইন সাবমেরিন আইএনএস ভাগশিরতে সমুদ্র যাত্রা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁর এই ঐতিহাসিক যাত্রা কর্ণাটকের কারওয়ার বন্দর থেকে শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির চার দিনের সফর শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। যেখানে তিনি গোয়া, কর্ণাটক এবং ঝাড়খণ্ড সফর করবেন।
৬৭ বছর বয়সি দ্রৌপদী মুর্মু হলেন দ্বিতীয় রাষ্ট্রপ্রধান যিনি সাবমেরিনে ভ্রমণ করলেন। কর্ণাটকের কারওয়ার নৌঘাঁটি থেকে কালভারি বিভাগের সাবমেরিনে যাত্রার সময়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সফরসঙ্গী ছিলেন নৌসেনার প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী। এর আগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম ২০০৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশাখাপত্তনম থেকে এই সমুদ্র যাত্রাটি করেছিলেন। তিনি আইএনএস সিন্ধুরক্ষ সাবমেরিনে সওয়ার হয়েছিলেন। সেই সফরে ভারতের নৌবাহিনীর সক্ষমতা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন ‘মিসাইল ম্যান’। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছেন। তিনি হলেন প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রপতি যিনি বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান উড়িয়েছেন। তিনি এই বছরের ২৯ অক্টোবর রাফালে যুদ্ধবিমানে উড়েছিলেন, এবং ২০২৩ সালে তিনি সুখোই-৩০ এমকেআইতেও উড়েছিলেন। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতির এই সাবমেরিন সফরের তাৎপর্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
রাষ্ট্রপতি ভবনের তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর সফরের শেষ পর্যায়ে, রাষ্ট্রপতি ৩০ ডিসেম্বর ঝাড়খণ্ডে পৌঁছাবেন। তিনি জামশেদপুরে ওল চিকি লিপির শতবর্ষ উদযাপনে যোগ দেবেন এবং এনআইটি জামশেদপুরের ১৫তম সমাবর্তনেও ভাষণ দেবেন। পাশাপাশি, তিনি গুমলায় আয়োজিত আন্তঃরাজ্য জনসাধারণের সাংস্কৃতিক সমাবেশ কার্তিক যাত্রা অনুষ্ঠানেও ভাষণ দেবেন। রাষ্ট্রপতির এই সফর কেবল সশস্ত্র বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করবে না, বরং দেশের ইতিহাসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যুক্ত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আসন্ন সফরের জন্য ঝাড়খণ্ডে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে এবং যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি সোমবার রাঁচির বিরসা মুন্ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন এবং তারপর হেলিকপ্টারে জামশেদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। তিনি পূর্ব সিংভূম জেলার শিল্পনগরীতে সাঁওতালি ভাষার ওল চিকি লিপির শতবর্ষ উদযাপনে যোগ দেবেন। তিনি জামশেদপুরের জাতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (এনআইটি) এর ১৫তম সমাবর্তনেও ভাষণ দেবেন। এই সময়ের মধ্যে, বিরসা মুন্ডা বিমানবন্দর থেকে লোক ভবন পর্যন্ত ২০০ মিটার ব্যাসার্ধের একটি ‘নো-ফ্লাই জোন’ ড্রোন, প্যারাগ্লাইডার এবং গরম বাতাসের বেলুনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে থাকবে হিনু চক, বিরসা চক এবং আরগোরা চক।