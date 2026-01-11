১০৮টি অশ্ব, বিপুল জনসমাগম! সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে ‘শৌর্য যাত্রা’য় প্রধানমন্ত্রী মোদী

১০৮টি অশ্ব, বিপুল জনসমাগম! সোমনাথ স্বাভিমান পর্বে ‘শৌর্য যাত্রা’য় প্রধানমন্ত্রী মোদী
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আর আধুনিক উন্নয়নের মেলবন্ধন ঘটাতে দু’দিনের সফরে নিজের রাজ্য গুজরাটে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এই সফরের মূল আকর্ষণ হিসেবে রবিবার গুজরাটের গির সোমনাথ জেলায় সোমনাথ মন্দির রক্ষার্থে প্রাণ বলিদানকারী বীরদের স্মরণে আয়োজিত ‘শৌর্য যাত্রা’-র নেতৃত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সোমনাথ স্বাভিমান পর্বের অঙ্গ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
গুজরাটের ঐতিহাসিক সোমনাথ মন্দির ঘিরে রবিবার শুরু হল ‘সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব।' আর গুজরাট সফরে গিয়ে প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পৌঁছন সোমনাথে। দিনের শুরুতেই সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে শুরু হওয়া ‘শৌর্য যাত্রা’- সোমনাথের ঐতিহাসিক লড়াই ও পুনর্জাগরণের স্মরণে আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এরপর সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে তিনি সোমনাথ মন্দিরে বিশেষ পূজা-অর্চনা করেন। এদিন সোমনাথ মন্দিরে উপস্থিত হওয়া কয়েক হাজার দর্শনার্থী প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। ‘শৌর্য যাত্রায়' ১০৮টি অশ্বের শোভাযাত্রা ছিল, যা বীরত্ব ও আত্মবলিদানের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। বার বার ধ্বংস করার চেষ্টা সত্ত্বেও সোমনাথ মন্দির ভারতের স্থিতিস্থাপকতা, বিশ্বাস এবং জাতীয় গৌরবের এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।মন্দির রক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং ইতিহাসের সেই অধ্যায়কে স্মরণ করানো অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা।
‘শৌর্য যাত্রা’ শুরু হতেই ডমরু-ধ্বনিতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয়। তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে জনতার ঢল নেমেছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা 'মোদী-মোদী' স্লোগানও দিতে থাকেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদীর শোভাযাত্রার সঙ্গেই রাজস্থান, পাঞ্জাব, মণিপুর, গুজরাট এবং অন্যান্য রাজ্যের শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশনা করেছিলেন। এর আগে এক্স-এ নিজের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ;সোমনাথ মন্দির যুগ-যুগ ধরে মানুষের আস্থা, শক্তি ও সাহসের প্রতীক। এর ঐতিহ্য আমাদের পথ দেখায়।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, ১০২৬ সালের জানুয়ারিতে প্রথমবার হামলা হয়েছিল এই মন্দিরে। সেই দিনের পর থেকেই বহুবার এই পবিত্র স্থান আক্রান্ত হয়েছে, তবু প্রতিবারই নতুনভাবে পুনর্নির্মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে সোমনাথ। প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে মন্দিরের সাম্প্রতিক আচার-অনুষ্ঠানের ছবি এবং ওঙ্কার মন্ত্রপাঠের ড্রোন ভিডিও শেয়ার করেছেন। সোমনাথে দিনব্যাপী কর্মসূচির পর প্রধানমন্ত্রী রাজকোটের উদ্দেশে রওনা দেবেন। দুপুর ১টা ৩৫ মিনিট নাগাদ তিনি পৌঁছবেন মারওয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেখানে বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশ নেবেন। পরে দুপুর ২টার দিকে কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চল ঘুরে দেখবেন এবং ভাইব্র্যান্ট গুজরাট সম্মেলনে যোগ দেবেন। রবিবার বিকেলে তিনি আহমেদাবাদ মেট্রোর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন করবেন। সেক্টর ১০এ থেকে মহাত্মা মন্দির পর্যন্ত এই মেট্রো পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে আহমেদাবাদ ও গান্ধীনগরের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হবে।
উল্লেখ্য, ১০২৬ সালে প্রথমবার আক্রান্ত হয় সোমনাথ মন্দির। ১৯৫১ সালে সোমনাথ মন্দিরের আধুনিকীকরণ করা হয়। ২০০১ সালে সেই আধুনিকীকরণের ৫০ বছর পূর্তি হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আডবাণী। আর চলতি ২০২৬ সালের ১৯৫১ সালের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের ৭৫ বছর পূর্ণ হবে।