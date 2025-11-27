'সৃজনশীলতা, ইতিবাচক মনোভাব...,' নজরে জাতীয় স্বার্থ, জেন-জি’র প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী মোদী

দেশের মহাকাশ ক্ষেত্র এবং বৃহত্তর স্টার্টআপ বিপ্লবে দেশের তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে জেন-জি’র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ভারতের নতুন সুযোগের দরজা উন্মোচন করে, দেশের যুবসমাজ, বিশেষ করে জেন-জি, উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসে এবং জাতীয় স্বার্থকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।
বেসরকারি মহাকাশ বিপ্লব
বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হায়দরাবাদে স্কাইরুট অ্যারোস্পেসের নতুন ‘ইনফিনিটি ক্যাম্পাস’ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ৩০০-টিরও বেশি মহাকাশ স্টার্টআপ বর্তমানে ভারতের মহাকাশ যাত্রায় নতুন গতি আনছে। তিনি উল্লেখ করেন, এই উদ্যোগগুলির মধ্যে অনেকগুলিই শুরু হয়েছিল হাতে গোনা কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে নিয়ে, সীমিত সংস্থান-সহ ছোট ভাড়ার ঘর থেকে, কিন্তু তাদের সংকল্প ছিল নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর। তাঁর কথায়, 'এই স্পিরিটই ভারতে বেসরকারি মহাকাশ বিপ্লবের সূচনস করেছে।' তিনি আরও যোগ করেন যে তরুণ প্রকৌশলী, ডিজাইনার, কোডার এবং বিজ্ঞানীরা এখন প্রপালশন, কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস, রকেট স্টেজ এবং স্যাটেলাইট প্ল্যাটফর্মের মতো ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি তৈরি করছেন, যা এক সময় ভারতীয় স্টার্টআপগুলির জন্য ছিল অকল্পনীয়।
স্টার্টআপ বিপ্লব
প্রধানমন্ত্রী মহাকাশ ক্ষেত্রের দ্রুত অগ্রগতিকে দেশজুড়ে বিস্তৃত স্টার্টআপ বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, গত এক দশকে, তরুণ উদ্ভাবকরা বিশেষ করে জেন-জি, ফিনটেক, এগ্রিটেক, হেলথটেক, ক্লাইমেটটেক, এডুটক এবং ডিফেন্সটেকের মতো নানা ক্ষেত্রে নতুন সমাধান তৈরি করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জেন-জি’র 'সৃজনশীলতা, ইতিবাচক মনোভাব এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি'র ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, তারা বিশ্বজুড়ে যুবকদের অনুপ্রাণিত করতে পারে।
স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম বিশ্বে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। যেখানে ১.৫ লক্ষেরও বেশি রেজিস্টার স্টার্টআপ রয়েছে। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি ইউনিকর্নও রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এক সময় বড় শহরগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকা স্টার্টআপগুলি এখন ছোট শহর এবং গ্রাম থেকেও উঠে আসছে, যা ভারতের তরুণ প্রজন্মের আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। পাশাপাশি মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে হোক বা জাতীয় উন্নয়নের কোনও বিষয়- সবতেই তাঁরা বিপুল উৎসাহে এগিয়ে আসেন বলে অভিমত তাঁর। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, ভারত এখন এমন নীতিমালা গ্রহণ করছে যা বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং ব্যবসায়ের জন্য সহজতর প্রক্রিয়া তৈরি করবে। ভারতের সরকার বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে প্রক্রিয়া সহজ করেছে, যেমন জিএসটি সংস্কার, নিরীহ কর ব্যবস্থাপনা, নতুন শ্রম কোড এবং দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোড।
