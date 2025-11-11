দিল্লি বিস্ফোরণের আবহে ভুটান যাত্রায় প্রধানমন্ত্রী মোদী, সমালোচনায় বিরোধীরা

দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণে শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা দেশে। এখন পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু এবং ২০ জনেরও বেশি আহত হওয়ার খবর মিলেছে। এই আবহে ভুটান সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দু’দিনের এ সফরে তিনি একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। ভুটানের চতুর্থ রাজা, জিগমে সিংগে ওয়াংচুকের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের প্রেক্ষাপটে এ সফরটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
দু'দিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভুটানের বর্তমান রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক, চতুর্থ রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক এবং প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। দু’দেশের সম্পর্ক আরও গভীর করতে এ আলোচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে, ভুটান সফরে রওনা হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, তাঁর এই সফর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও নিবিড় করে তুলবে। উন্নতি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দেশের উদ্যোগ ও মজবুত হবে। ভারত ও ভুটানের মধ্যে যে মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে, তার ভিত্তি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, বোঝাপড়ার উপরে রয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘ভুটান সফরে যাচ্ছি, যেখানে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেব। এই সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন ভুটানের চতুর্থ রাজা, জিগমে সিংগে ওয়াংচুকের ৭০তম জন্মদিন উদযাপন করছে। আমি ভুটানের রাজা, চতুর্থ রাজা এবং প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগের সঙ্গে বৈঠক করব। আমাদের জ্বালানি অংশীদারিত্বের এক বিরাট অগ্রগতির লক্ষ্যে, পুনাসাংছু-২ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হবে। এ সফর আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উদ্দীপনা আনবে।'কূটনৈতিক মহলের মতে, এই সফর ভারত-ভুটান সম্পর্ককে শুধু শক্তি খাতে নয়, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রেও নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।
বিরোধীদের সমালোচনা
প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের অন্যতম আকর্ষণ হল পুনাতসাংচু ২ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন, যা ভারত-ভুটান শক্তি সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ প্রকল্প চালু হলে উভয় দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বাণিজ্য আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা। অন্যদিকে, লালকেল্লা বিস্ফোরণের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভুটান সফর নিয়ে রাজনৈতিক মহলে সমালোচনা শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী ও দলের সোশ্যাল মিডিয়ায় ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের চেয়ারপার্সন সুপ্রিয়া শ্রীনতে এই সফরকে অসংবেদনশীল বলে তীব্র সমালোচনা করেছেন।
সুপ্রিয়া এক্স হ্যান্ডলের এক পোস্টে লিখেছেন, ‘দিল্লিতে ১৩ জনেরও বেশি নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারালেন, আর প্রধানমন্ত্রী ভুটান সফরে রওনা দিলেন। এটা কেবল কূটনৈতিক সফর নয়, এটি এক ধরনের উদাসীনতা, যা দেশের শোকের মুহূর্তে শোভন নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘যখন রাজধানী সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার, তখন দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উচিত ছিল ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো, প্রশাসনের সঙ্গে পরিস্থিতি সামলানো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বরং ‘জহরিলি হাওয়া’ থেকে দূরে গিয়ে বিদেশ সফরে গেলেন।’ কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছে আপও। তবে সরকারের পক্ষে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভুটান সফরটি আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল এবং তা ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
