    লাড্ডু খেলেই ধনী! দিল্লিতে হাড়হিম 'ট্রিপল মার্ডার', পুলিশের জালে পেশাদার অপরাধী 'তান্ত্রিক'

    গত সোমবার দিল্লির পিরাগড়ি উড়ালপুলের ওপর একটি দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি থেকে তিনজনের নিথর দেহ উদ্ধার হয়।

    Published on: Feb 12, 2026 12:25 PM IST
    By Sahara Islam
    দিল্লি পুলিশের হাতে পিরাগড়ি উড়ালপুলের রহস্যমৃত্যুর কিনারা। তিনজনকে বিষ খাইয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদের এক তান্ত্রিককে। অভিযুক্তের নাম কামরুদ্দিন ওরফে 'বাবা' (৭২)। তিনি উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদের বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, এই প্রথম নয়, তার বিরুদ্ধে রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশেও একই ধরণের খুনের মামলা আগে থেকে রয়েছে।

    পুলিশের জালে পেশাদার অপরাধী 'তান্ত্রিক' (Delhi Police)
    পুলিশের জালে পেশাদার অপরাধী 'তান্ত্রিক' (Delhi Police)

    জানা গিয়েছে, গত সোমবার দিল্লির পিরাগড়ি উড়ালপুলের ওপর একটি দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি থেকে তিনজনের নিথর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদের নাম রণধীর (৭৬), শিব নরেশ (৪২) এবং লক্ষ্মী (৪০)। প্রাথমিক অবস্থায় দেহে কোনও বাহ্যিক আঘাতের চিহ্ন না থাকায় বিষয়টিকে আত্মহত্যা বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু পরিবারের সন্দেহ ও পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ খতিয়ে দেখে তদন্তে নামে পুলিশ। ডিসিপি সচিন শর্মা জানান, কামরুদ্দিন ওই তিনজনকে তান্ত্রিক ক্রিয়ার মাধ্যমে রাতারাতি বড়লোক করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিলেন। এই ফাঁদে পা দিয়েই তাঁরা নিজেদের সঙ্গে ২ লক্ষ টাকা নিয়ে তান্ত্রিকের সঙ্গে দেখা করতে যান। জেরায় কামরুদ্দিন কবুল করেছে যে, সে নিজেই বিষ মেশানো লাড্ডু তৈরি করে এনেছিল। গাড়ির ভেতর মদ্যপানের আসর চলাকালীন কৌশলে ওই তিনজনকে বিষাক্ত লাড্ডু খাইয়ে দেয় সে। তাঁরা অচেতন হয়ে পড়লে নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় তান্ত্রিক।

    পেশাদার অপরাধী

    পুলিশি তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, কামরুদ্দিন একজন পেশাদার অপরাধী। এর আগেও সে একাধিক বড় অপরাধে জড়িত ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে গুরুতর অপরাধের মামলাতেও তার নাম জড়িয়েছে আগে। দুটি মামলাতে তাকে গ্রেফতারও করেছিল পুলিশ। কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রমাণের অভাবে সে ছাড়া পেয়ে যায়। পিরাগড়ি ঘটনার সময় উত্তরপ্রদেশে দায়ের করা ২০২৫ সালের একটি খুনের মামলায় ওই তান্ত্রিক জামিনে বাইরে ছিল। এখন পুলিশ খতিয়ে দেখছে, তার আগের ‘ক্লায়েন্টদের’ মধ্যে অন্য কোনও সন্দেহজনক মৃত্যুর সঙ্গে তার যোগ রয়েছে কিনা। ডিসিপি সচিন শর্মা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত তদন্তে জানা গেছে যে কামরুদ্দিন এই ধরণের চারটি মামলায় জড়িত ছিল। আমরা দুটির বিবরণ পেয়েছি এবং অন্যগুলির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি।' তিনি আরও বলেন, ফিরোজাবাদ জেলায় দুই ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় কামরুদ্দিনকে শেষবার ২০২৫ সালে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ গ্রেফতার করে। মামলাটি মাখনপুর থানায় দায়ের করা হয়েছিল।

    বুধবার, দিল্লি পুলিশ কামরুদ্দিনের লোনির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ভিজিটিং কার্ড উদ্ধার করে যেখানে দাবি করা হয়েছে যে তিনি 'ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে' রোগ নিরাময় করেছেন। তদন্তকারীরা তার বাড়ির চত্বরে একটি মাজারও খুঁজে পেয়েছেন। ১৩ মে, ২০২৫ তারিখে মাখনপুর থানায় দায়ের করা প্রথম এফআইআর-এর একটি কপি এইচটি-র কাছে পৌঁছেছে, তাতে দেখা গেছে যে, ফিরোজাবাদের রাম সিং অভিযোগ করেছেন যে তার ভাই রামনাথ এবং আত্মীয় পুরণ কামরুদ্দিনের দ্বারা বিষপান এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনার জেরে মারা গেছেন। রাম সিং আরও অভিযোগ করেছেন যে কামরুদ্দিন অতিপ্রাকৃত শক্তি ব্যবহার করে 'লুকানো ধনসম্পদ' উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুই ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করেছিল এবং তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের জন্য তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। ২০১৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের ধোলপুর জেলার রাজা খেরা থানায় দায়ের করা আরেকটি মামলায়, কামরুদ্দিনের বিরুদ্ধে অনিতা দেবী নামে এক মহিলাকে অপহরণ ও খুনের অভিযোগ আনা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অনিতা দেবী সন্তান প্রাপ্তির জন্য তার কাছে গিয়েছিলেন। ডিসিপি বলেন, 'আমরা রাজস্থান মামলা সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করছি এবং কোন পরিস্থিতিতে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখছি।'

