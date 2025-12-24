Edit Profile
    সংখ্যালঘুদের নিয়ে 'আপত্তিকর' প্রশ্ন! জামিয়া মিলিয়ার অধ্যাপককে সাসপেন্ড, বিতর্কিত...

    এই বিষয়টি নিয়ে নিয়ম অনুযায়ী পুলিশে এফআইআর করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

    Published on: Dec 24, 2025 12:51 PM IST
    By Sahara Islam
    এবার খবরের শিরোনামে দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (জেএমআই)। জেএমআই-র একজন অধ্যাপকের সেমিস্টার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল বিতর্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। আর তারপরই সাসপেন্ড করা হয়েছে ওই অধ্যাপককে। শুধু সাসপেন্ডই নয়, এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, জেএমআই এই বিষয়টি নিয়ে তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

    জামিয়া মিলিয়ার অধ্যাপক সাসপেন্ড (সৌজন্যে টুইটার )
    সূত্রের খবর, ঘটনাটি ঘটেছে বিএ (অনার্স) সোশ্যাল ওয়ার্কের প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষায়। ‘সোশ্যাল প্রবলেমস ইন ইন্ডিয়া’ বিষয়ের পরীক্ষায় ১৫ নম্বরের একটি প্রশ্ন ছিল- ‘উদাহরণ-সহ ভারতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপরে হওয়া অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনা করো।’ এই প্রশ্নপত্রটি তৈরি করেন অধ্যাপক বীরেন্দ্র বালাজি শাহারে। আর এই প্রশ্নপত্রটির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। এদিকে, এই প্রশ্ন নিয়ে অভিযোগ জমা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। তারপরই বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়ে দেয়, এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এমনকী কোনও সদস্যের অবহেলা এবং অসাবধানতাকেও গুরুতরভাবে দেখা হচ্ছে। এনডিটিভি-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি তার রিপোর্ট জমা না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অধ্যাপককে সাসপেন্ড হয়ে থাকতে হবে।'

    তিনি আরও বলেন, অ্যাকাডেমিক দায়িত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই এমন পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।অন্যদিকে, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সিএ শেখ সফিউল্লাহের স্বাক্ষরিত ওই নির্দেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। আর সেখানেই দেখা গিয়েছে, 'পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাসপেন্ড থাকতে হবে।' ওই নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, সাসপেন্ডের সময়কালে অধ্যাপক শাহারে সদর দফতর নয়া দিল্লিতে থাকবেন এবং তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি ছাড়া সদর দফতর ছাড়তে পারবেন না। এই বিষয়টি নিয়ে নিয়ম অনুযায়ী পুলিশে এফআইআর করা হবে বলে জানা গিয়েছে। জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে বীরেন্দ্র বালাজি শাহারের প্রোফাইল অনুযায়ী ২২ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষকতা করছেন তিনি। এমন এক অভিজ্ঞ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এমন কঠোর পদক্ষেপ করায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিক্ষামহলে।

