Protest Against Bangladesh in Tripura: 'লড়াই মিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে', বাংলাদেশি সহকারী হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভ
এর আগে সম্প্রতি এক জনসভায় হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছিলেন, 'নয়াদিল্লি যদি বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে, তবে ঢাকার উচিত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং এই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিদের সমর্থন করা।'
হাসনাত আবদুল্লাহর মতো কিছু বাংলাদেশি নেতা প্রলাপ বকে বি করেছেন, উত্তরপূর্ব ভারতকে নাকি বিচ্ছিন্ন করে দেবে বা 'স্বাধীন' করে দেবে। এই পরিস্থিতিতে এবার আগরতলায় বাংলাদেশি অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনের বাইরে প্রতিবাদ দেখাল সাধারণ ভারতীয়রা। জানা গিয়েছে, তিপ্রা মোথার উদ্যোগে এই প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশি মিশনের বাইরে দাঁড়িয়ে ভারতের পতাকা নিয়ে স্লোগান তোলেন তিপ্রা মোথার কর্মী-সমর্থকরা।
এই নিয়ে প্রদ্যোৎ দেব মাণিক্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দাবি করেন, বাংলাদেশের মিশনের বাইরে প্রতিবাদ দেখানো শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল তিপ্রা মোথা এবং ওয়াইটিএফ। তিনি নিজের পোস্টে লেখেন, বাংলাদেশে আমাদের বিরুদ্ধে যে সব মন্তব্য করা হয়েছে, তা নিয়ে শুধুমাত্র তিপ্রা মোথা এবং ওয়াইটিএফই প্রতিবাদ দেখিয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আমার বার্তা, আমাদের লড়াই নয়া মিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত, একে অপরের সঙ্গে নয়।
এর আগে বাংলাদেশি নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই সেখানে ভারত বিদ্বেষের সুর চড়ে। এই আবহে গত ১৪ ডিসেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে দাঁড়িয়ে এক জনসভায় হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছিলেন, 'নয়াদিল্লি যদি বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করে, তবে ঢাকার উচিত ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং এই অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিদের সমর্থন করা।'
এরপর ১৭ ডিসেম্বর হাসনাত আবর বলেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া উচিত। কুমিল্লার এক জনসভা থেকে তিনি আরও বলেন, 'ভারত আমাদের দেশের সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করছে, অথচ আমরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছি। এটা আর মেনে নেওয়া যায় না। ওরা যদি আমাদের দেশের সন্ত্রাসীদের আশ্রয়, অর্থ ও ট্রেনিং দিতে পারে, তাহলে আমরা যদি তাদের সন্ত্রাসীদের বিষয়ে একইরকম করি, সেটাই বা অপরাধ হবে কেন? সীমান্তে আমাদের মানুষকে দেখলে যদি গুলি করা হয়, আমরা বসে থাকব না। গুলি করতে না পারলে আমরা ঢিল হলেও ছুড়ব।'
এদিকে হাসিনার বিদায়ের পর একাধিক জনসভায় গুলিবিদ্ধ ওসমান হাদি স্লোগান তুলেছিলেন - 'দিল্লি না ঢাকা...'। সেই ছাত্র নেতা, ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন গত ১২ ডিসেম্বর। গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই এই ওসমান ভারতের বিকৃত একটি মানচিত্র পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। একটি আলোচনা সভার সেই পোস্টে ভারতের থেকে পঞ্জাব, লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন দেখানো হয়েছিল। সেগুলিকে পাকিস্তানের এলাকা হিসেবে দেখানো হয় মানচিত্রে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের অধিকাংশ এলাকা, গোটা ঝাড়খণ্ড, উত্তরপূর্ব ভারত এবং মায়ানমারের আরাকান প্রদেশের উপকূলীয় এলাকাটিকে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এই আবহে বাংলাদেশি ছাত্রনেতাদের অভিযোগ ছিল, ওসমানকে নাকি ভারতের 'র' গুলি করেছে। পরে জানা যায়, ছাত্র লীগের এক প্রাক্তন নেতা এই কাজ করেছেন। এরপর বাংলাদেশে অভিযোগ ওঠে, অভিযুক্ত সেই ছাত্র লীগ নেতা নাকি ভারতে পালিয়ে চলে এসেছেন। এই নিয়ে ভারত বিদ্বেষের সুর আরও চড়াচ্ছে সেই দেশের কট্টরপন্থীরা। এর জবাবে পালটা বিক্ষোভ দেখানো হল ত্রিপুরায়।