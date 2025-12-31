ট্রাম্পের রোষানল! রিয়ালের রেকর্ড পতনে ইরানে বিক্ষোভের ঢেউ, মোল্লাতন্ত্র...
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইরানের গভীর অর্থনৈতিক সংকট জন-অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
ইরানে আবারও বিক্ষোভের ঢেউ। দেশের মুদ্রা রিয়াল ইতিহাসে সর্বনিম্ন দামে নেমে যাওয়ার পর রাজধানী তেহরান-সহ একাধিক শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। রিয়ালের দাম মার্কিন ডলারের তুলনায় তীব্র পতন ঘটায় বাজারে আতঙ্ক দেখা দেয়, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যায়।
ইসফাহান, শিরাজ, মাশহাদ ও তেহরান-সহ বিভিন্ন শহরে মানুষ রাস্তায় নামে। অনেক দোকানদার দোকান বন্ধ রেখে বিক্ষোভে যোগ দেন। কোথাও কোথাও পুলিশকে টিয়ার গ্যাস ছুড়তে হয় বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি চাপে পড়ার পর ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান মহম্মদ রেজা ফারজিন পদত্যাগ করেন। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান জানান, বিক্ষোভকারীদের 'যৌক্তিক দাবি' শোনা হবে। প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তিনি বিক্ষোভকারীদের ‘প্রতিনিধিদের’ সঙ্গে বৈঠকে বসার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে ‘সমস্যা সমাধানে’ পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এই বিক্ষোভ ইরানের ২০২২ সালের আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, যখন ২২ বছরের মাহসা জিনা আমিনির মৃত্যুর পর দেশজুড়ে প্রবল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এবারও রাস্তায় নেমেছে বড় সংখ্যক মানুষ।
ইরানে বিক্ষোভ এক নজরে:
১. রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তেহরানের পাশাপাশি দেশটির কারাজ, হামেদান, গেশম, মালার্ড, ইসফাহান, কেরমানশাহ, শিরাজ ও ইয়াজদ শহরেও বিক্ষোভ দেখা গেছে। রবিবার তেহরানের গ্রান্ড বাজারের দোকানিরা ধর্মঘট শুরু করে, তৃতীয় দিন মঙ্গলবার যা দেশজুড়ে ছাড়ানোর পথে ছিল।
২. ইরানের মুদ্রা রিয়ালের বড় ধরনের দরপতনের মধ্যেই এই অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। সোমবার প্রতি মার্কিন ডলারের বিপরীতে ইরানি রিয়াল ১,৩৯০,০০০-তে পৌঁছেছে। এতে আমদানি ব্যয় বেড়েছে এবং খুচরা ব্যবসায়ীরা চরম চাপে পড়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ অন্যান্য দেশের নিষেধাজ্ঞায় বিপর্যস্ত ইরান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে তেহরানের বিরুদ্ধে ফের ‘সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগ’ নীতি গ্রহণ করেছেন। এর অংশ হিসেবে দেশটির ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তিনি।
৩. ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় ৯ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের দেশ ইরানে রিয়ালের দরপতনের কারণে খাদ্যের দাম ব্যাপক বেড়ে গেছে। ইরান আপাতত আর্থিক সঙ্কট ও শান্তিশৃঙ্খলা ভেঙে পড়া দশায় চলছে।
৪. সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইরানের গভীর অর্থনৈতিক সংকট জন-অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। অনেক জায়গায় বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে ও বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে শক্তি প্রয়োগের অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
৫. ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সরকারকে প্রতিবাদীদের ‘ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া’ শোনার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মানুষের যুক্তিযুক্ত প্রতিবাদ ও তাঁদের দাবির কথা শুনতে। সমস্যা মেটাতে সরকার বদ্ধপরিকর। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে সরকার আর্থিক কাঠামো ও ব্যাঙ্কিং পরিষেবায় বদল ঘটাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।
৬. বিক্ষোভকারী নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার চেষ্টা করছে ইরান সরকার। ইরান সরকারের মুখপাত্র ফাতেমেহ মোহাজেরানি বলেন, শিগগিরই একটি সংলাপ ব্যবস্থা তৈরি করা হবে এবং বিক্ষোভকারীদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
৭. সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি ইরানের সর্বশেষ বিক্ষোভ। এর আগে ২০২২ সালে ২২ বছর বয়সি ইরানি তরুণী মাহসা আমিনিকে হিজাব না পরার ‘অপরাধে’ তুলে নিয়ে গিয়েছিল ইরানের পুলিশ। ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই পুলিশি হেফাজতেই তার মৃত্যু হলে কয়েক মাসব্যাপী বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল কিছু মানুষ। এটি ছিল কয়েক বছরের মধ্যে কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার সবচেয়ে বড় ঘটনা।