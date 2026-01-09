IPL vs PSL Money Comparison: পন্ত ও শ্রেয়স মিলে IPL-এ যে বেতন পান, প্রায় সেই টাকায় PSL-এ বিক্রি হল গোটা দল!

IPL vs PSL Money Comparison: পন্ত ও শ্রেয়স মিলে IPL-এ যে বেতন পান, প্রায় সেই টাকায় PSL-এ বিক্রি হল গোটা দল!
ঋষভ পন্ত ও শ্রেয়স আইয়ার মিলে আইপিএলে যে বেতন পান, প্রায় সেই টাকায় পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) বিক্রি হয়ে গেল গোটা একটা নতুন দল। যা থেকে স্পষ্ট যে পিএসএলের থেকে ধারেভারে ঠিক কতটা এগিয়ে আছে আইপিএল। সেইসঙ্গে আরও তুলনা রইল।
ঋষভ পন্ত ও শ্রেয়স আইয়ার মিলে আইপিএলে যে টাকা পান, মোটামুটি সেই টাকায় নয়া দল কেনা হল পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল)। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) তরফে জানানো হয়েছে, এবার পিএসএলে দুটি দল (হায়দরবাদ এবং সিয়ালকোট) যুক্ত হয়েছে। ১.৭৫ বিলিয়ন পাকিস্তান রুপিতে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনেছে আমেরিকার এফকেএস গ্রুপ। আর ১.৮৫ বিলিয়ন পাকিস্তান রুপিতে সিয়ালকোট ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা গিয়েছে ওজি ডেভেলপারের কাছে। আর তার ফলে এবার থেকে আটটি দল নিয়ে খেলা হবে পিএসএল। সবমিলিয়ে পুরো বিষয়টিকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে পাকিস্তানে। বিশেষত আইপিএলের নিলামে দল না পাওয়ার আশঙ্কায় কয়েকজন ক্রিকেটার পিএসএলে নাম লেখানোর পরে পাকিস্তানের একটি মহলের তরফে দাবি করা হচ্ছিল যে আইপিএলের জনপ্রিয়তা পড়তির দিকে। দুটি নয়া দল যুক্ত হওয়ার পরে সেই দাবি আরও জোরালো হয়ে উঠেছে পাকিস্তানের একটি মহলে। দাবি করা হচ্ছে যে আইপিএলকে টেক্কা দিচ্ছে পিএসএল।
অনেক কষ্টে পন্ত ও শ্রেয়সকে ‘হারাল’ পিএসএল
কিন্তু বাস্তবটা একেবারেই আলাদা। কারণ পিএসএলে হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি রাশভারী ১.৭৫ বিলিয়ন পাকিস্তান রুপিতে (৬.২৫ মিলিয়ন ডলার) কেনা হলেও ভারতীয় মুদ্রায় হিসাব করলে সেই অঙ্কটা দাঁড়ায় মাত্র ৫৫.৫৭ কোটি টাকা। আর সিয়ালকোট ফ্র্যাঞ্চাইজির ক্ষেত্রে সেই অঙ্কটা ৫৮ কোটির টাকার (৬.৬১ মিলিয়ন ডলার) মতো হয়।
সেখানে পন্ত ও শ্রেয়স মিলিয়ে আইপিএলে বেতন পান ৫৩.৭৫ কোটি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়)। ২০২৫ সালের আইপিএলের মেগা নিলামে শ্রেয়সকে ২৬.৭৫ কোটি টাকায় (ভারতীয় মুদ্রায়) দলে নিয়েছিল পঞ্জাব কিংস। আর ২৭ কোটি টাকায় (ভারতীয় মুদ্রায়) পন্তকে দলে নিয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস।
মিনি নিলামে ৯ জনের বেতনেরও কম!
শুধু তাই নয়, পিএসএলের নয়া দুটি দল মোট যে পরিমাণ অর্থ বিকিয়েছে, তার ২০২৬ সালের আইপিএলের মিনি নিলামে সর্বোচ্চ দাম পাওয়া প্রথম নয় খেলোয়াড়ের মোট বেতনের থেকেও কম। মাসখানেক আগে হওয়া আইপিএলের মিনি নিলামে সর্বোচ্চ দাম পাওয়া নয় খেলোয়াড়ের বেতন হল ১১৮ কোটি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়)।
আইপিএলের কাছে শিশু পিএসএল
আবার হিন্দুস্তান টাইমসের হিসাব অনুযায়ী, পিএসএলর হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির থেকে লখনউ সুপার জায়ান্টসের মূল্য ১২৬ গুণ। আর গুজরাট টাইটানসের মূল্যে ১০০ গুণ বেশি বলে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। যা থেকে স্পষ্ট যে পিএসএলের থেকে ধারেভারে ঠিক কতটা এগিয়ে আছে আইপিএল।
