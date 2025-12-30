Radicals attack Assam Police: পহেলগাঁও হামলার প্রশংসায় পোস্ট করা কট্টরপন্থীকে গ্রেফতারের পর পুলিশের ওপর হামলা, ধৃত ১০

Radicals attack Assam Police: পহেলগাঁও হামলার প্রশংসায় পোস্ট করা কট্টরপন্থীকে গ্রেফতারের পর পুলিশের ওপর হামলা, ধৃত ১০
হামলা ও সন্ত্রাসপন্থী কনটেন্ট পোস্ট করার অভিযোগে অসমের লখিমপুরে গ্রেফতার করা হয়েছিল একজনকে। তবে সেই ধৃতকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় একদল কট্টরপন্থী। এই ঘটনায় এবার 'বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত' ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানাল অসম পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছে, পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছিল ২৭ ডিসেম্বর লখিমপুরের বঙ্গালমোরা এলাকায়। এদিকে যে ব্যক্তিকে পুলিশ ধরতে গিয়েছিল, সে পালিয়ে যায়।
উল্লেখ্য, বাহারুল ইসলাম নামে এক কট্টরপন্থীর বিরুদ্ধে পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার সমর্থনে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তিনি একটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট থেকে এই পোস্ট করেছিলেন। সেই পোস্টে জঙ্গি হামলার প্রশংসা করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মামলা হয়েছিল। পুলিশ বাহারুলকে খুঁজতে শুরু করে। বাহারুল ইসলাম সোনাপুর এলাকায় লুকিয়ে আছে বলে গোয়েন্দারা তথ্য পেয়েছিল। এরপর তল্লাশি চালিয়ে বাহারুলকে হেফাজতে নেয় পুলিশ। কিন্তু তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় ১০ জন আক্রমণ করে পুলিশের ওপর। তারা লাঠি নিয়ে পুলিশকে মারধর করে। জোর করে অভিযুক্তকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।
টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টে বলা হয়েছে, লখিমপুরের এসএসপি গুণেন্দ্র ডেকা বলেন, 'জঙ্গি হামলার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে সমর্থন করেছিল। বাহারুল ইসলাম তাদেরই একজন। আটকের পর আতাবুর রহমানের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী পুলিশের ওপর হামলা চালায় এবং তাকে উদ্ধার করে। এটি একটি সুপরিকল্পিত হামলা ছিল। হামলায় এসআই গকুল জয়শ্রী ও পুলিশের গাড়ির চালক গুরুতর আহত হন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।' ধৃতরা হল- আফাজউদ্দিন, ইকরামুল হোসেন, ফখরুদ্দিন আহমেদ, নূর হোসেন, গুলজার হোসেন, নজরুল হক, কাজিমুদ্দিন সহ ১০ জন। পুলিশ জানিয়েছে, এদের অনেকেরই অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। এদিকে পালিয়ে যাওয়া বাহারুলকে শীঘ্রই খুঁজে বের করা হবে বলে দাবি করেন এসএসপি ডেকা।
