Rafale Deal: রাফাল নিয়ে পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারে কোনও লাভ হল না, কাকে ১০০ বিমান বিক্রি করল ফ্রান্স?

রাফাল নিয়ে অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তান মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিল। এই আবহে ফ্রান্সে তৈরি এই যুদ্ধবিমানের চাহিদা বিশ্ব বাজারে কমবে বলে মনে করেছিলেন অনেকে। তবে পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারের কোনও প্রভাব পড়েনি রাফালের ওপর। ইউক্রেনকে ১০০টি রাফাল বিক্রির চুক্তি করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। ২০৩৫ সালের মধ্যে ইউক্রেনকে দেওয়া হবে এই ১০০টি যুদ্ধ বিমান। প্যারিসের কাছে একটি বিমান ঘাঁটিতে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ম্যাক্রোঁ।
প্রসঙ্গত, এর আগে অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ দাবি করেছিলেন, পাকিস্তান নাকি ভারতের ৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছিল। যদিও এই দাবির পক্ষে কোনও যুক্তি দিতে পারেনি পাকিস্তান। তাও রাফালের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল পাকিস্তান। এদিকে এতে মনে মনে খুশি হয়েছিল আমেরিকা। কারণ ফ্রান্সের রাফাল মার্কিন এফ সিরিজের বিমানের প্রতিপক্ষ ছিল। যদিও ভারত অপারেশন সিঁদুরের সময় আমেরিকায় তৈরি বিমানও ধ্বংস করেছিল এবং চিনা বিমানও ধ্বংস করেছিল।
উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ধর্ম জিজ্ঞেস করে ২৫ জন পর্যটক এবং এক স্থানীয়কে খুন করে। এর জবাবে ভারত ৬ মে গভীর রাতে বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে সহ পাকিস্তানের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। সেই অভিযানে প্রায় ১০০ জনের জঙ্গিকে খতম করে ভারত। আর এরপর থেকেই পাকিস্তানের তরফ থেকে শেলিং শুরু হয় ভারতের ওপর। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের শেলিংয়ে ভারতের অন্তত ১৬ জন নাগরিকের মৃত্যু ঘটে। এরপর সংঘাত বাড়তে থাকে দুই দেশের। ১০ মে-র ভোররাতে এরপর ভারতীয় বায়ুসেনা হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের ১১টি সামরিক ঘাঁটি অকেজো করে দেয়।
পাকিস্তানের এফ-১৬ এবং জেএফ-১৭ শ্রেণির যুদ্ধবিমান সহ পাঁচটি জেট ভারত ধ্বংস করেছিল লড়াইয়ের সময়। পাকিস্তানের রাডার, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, হ্যাঙ্গার এবং রানওয়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতের হামলায়। এছাড়া পাক ঘাঁটিতে হামলার সময় হ্যাঙ্গারে থাকা একাধিক এফ-১৬ যুদ্ধবিমানও ধ্বংস হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্বে একটি AEW&C বা একটি SIGINT বিমান ধ্বংস করেছিল ভারতীয় বায়ুসেনা।
News/News/Rafale Deal: রাফাল নিয়ে পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারে কোনও লাভ হল না, কাকে ১০০ বিমান বিক্রি করল ফ্রান্স?