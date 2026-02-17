India-France Defence Deals: রাফালের মিসাইল, এভারেস্ট ছোঁয়া হেলিকপ্টার- ‘গেমচেঞ্জার’ সিদ্ধান্ত ভারত-ফ্রান্সের

রাফাল যুদ্ধবিমানের হ্যামার মিসাইল তৈরির বিষয়ে মউ স্বাক্ষর হল। আজ তিনদিনের সফরে ভারত সফরে এসেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘ভারতের অন্যতম পুরনো কৌশলগত পার্টনার হল ফ্রান্স।’
এভারেস্ট ছোঁয়া হেলিকপ্টার থেকে রাফাল যুদ্ধবিমানের মিসাইল- ভারত এবং ফ্রান্সের মধ্যে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আজ তিনদিনের সফরে ভারত সফরে এসেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'ভারতের অন্যতম পুরনো কৌশলগত পার্টনার হল ফ্রান্স। আস্থা ও একই লক্ষ্য নিয়ে আজকের দিনে আমরা আমাদের সম্পর্ককে বৈশ্বিক কৌশলগত পার্টনারশিপ তৈরি করছি। এই অংশীদারিত্ব কেবল কৌশলগত নয়। বর্তমানের অস্থির যুগে এটি বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বব্যাপী অগ্রগতির অংশীদারিত্ব।'
কর্ণাটকে এইচ-১২৫ হেলিকপ্টারে 'ফাইনাল অ্যাসেম্বলি লাইন'-র (যন্ত্রাংশ একত্রিত করা) উদ্বোধন করা হল। যা ভারতের প্রথম বেসরকারি হেলিকপ্টারের 'ফাইনাল অ্যাসেম্বলি লাইন'। টাটা অ্যাডভান্সড সিস্টেমস এবং এয়ারবেসের যৌথ উদ্যোগে সেই কাজ চলবে। যে প্রকল্পকে ভারতে বিমান তৈরির ক্ষেত্রে বড় ‘বুস্টার ডোজ’ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আর সেই প্রকল্পের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতায় উড়তে সক্ষম হেলিকপ্টার তৈরি করবে ভারত এবং ফ্রান্স।
রাফালের মিসাইল তৈরির মউ স্বাক্ষর
ভারতে হ্যামার মিসাইল তৈরির বিষয়ে মউ স্বাক্ষর করেছে ভারত ইলেকট্রনিকস লিমিটেড এবং সাফরান ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ডিফেন্স। যে মিসাইল আপাতত রাফাল যুদ্ধবিমানে ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, হ্যামার মিসাইল মোটামুটি ৬০-৭০ কিলোমিটার দূরে থাকা 'টার্গেট'-কে নিখুঁতভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। পাহাড়ি এলাকা এবং বাঙ্কারের মধ্যে একেবারে নিখুঁতভাবে ধ্বংসলীলা চালাতে পারে হ্যামার এয়ার-টু-গ্রাউন্ড মিসাইল।
আর কী কী ঘোষণা করা হল ভারত-ফ্রান্সের?
১) ভারতীয় সেনা ও ফ্রান্সের সেনার মধ্যে পারস্পরিক পোস্টিং হবে। অর্থাৎ ফ্রান্সের সামরিক জায়গায় মোতায়েন করা হবে ভারতীয় সেনার জওয়ানদের। একইভাবে ফ্রান্সের জওয়ানদের মোতায়েন করা হবে।
২) নয়াদিল্লির এইমসে স্বাস্থ্যের আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের (এআই) ইন্দো-ফরাসি সেন্টার তৈরি করা হবে।