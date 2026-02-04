Edit Profile
    'বিশ্বাসঘাতক বন্ধু!' সংসদে প্রাক্তন সহকর্মীকে খোঁচা রাহুলের, পাল্টা 'দেশ কা দুশমন' তোপ মন্ত্রীর

    ২০২৪ সালের গোড়ায় রবনীত সিং বিট্টু কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার পরে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আক্রমণ ও বাদানুবাদ নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

    Published on: Feb 04, 2026 11:00 PM IST
    By Sahara Islam
    লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টুর মধ্যে তীব্র বাগযুদ্ধকে উত্তপ্ত হল সংসদ ভবন চত্বর। সংসদ ভবনের মকর দ্বারে বুধবার আট জন বিরোধী সাংসদের সাসপেনশনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলাকালীন রাহুল গান্ধী তাঁর এক সময়ের সতীর্থ বিট্টুকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে কটাক্ষ করে বলেন, 'আমার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু।' পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কংগ্রেস নেতাকে ‘দেশের শত্রু’ বলে অভিহিত করেন।

    সংসদে প্রাক্তন সহকর্মীকে খোঁচা রাহুলের (PTI)
    সংসদে প্রাক্তন সহকর্মীকে খোঁচা রাহুলের (PTI)

    ২০২৪ সালের গোড়ায় রবনীত সিং বিট্টু কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়ার পরে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আক্রমণ ও বাদানুবাদ নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিন ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কংগ্রেস তাদের সাসপেন্ডেড সাংসদদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে বসে মকরদ্বারের সিঁড়িতে। ভিতরে তখনও ব্যাপক হইহট্টগোল চলছে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে। এদিকে, বাইরে বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীও। সেখানেই বিট্টুকে আসতে দেখে সুর চড়িয়ে রাহুল বলেন, 'এই দেখুন একজন বিশ্বাসঘাতক পাশ দিয়ে হেঁটে আসছেন। ওঁর মুখে দেখুন।' এরপর তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'হ্যালো ভাই, আমার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু। চিন্তা কোরো না, তুমি আবার কংগ্রেসে ফিরে আসবে।' এই বলে তিনি হাত মেলাতে এগোলে বিট্টু তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাহুলকে বলেন, 'দেশের শত্রু।' গোটা ঘটনা চলাকালীন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা কেসি বেনুগোপালও।

    পরে রাহুল গান্ধীর করমর্দন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে রবনীত সিং বিট্টু অপারেশন ব্লু স্টার নিয়ে গান্ধী পরিবারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'যখন তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি বললাম, 'আপনারা বিশ্বাসঘাতক এবং দেশের শত্রু যারা প্রতিদিন সেনাবাহিনী এবং দেশকে নিয়ে খারাপ কথা বলেন। একজন সর্দার কখনও গান্ধী পরিবারের বংশধর, শিখদের খুনির সঙ্গে হাত মেলাবে না।' একটা সময় কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন রবনীত সিং বিট্টু। ৩ বারের সাংসদ এই নেতা সামলেছেন, স্বরাষ্ট্র ও রেলের প্রতিমন্ত্রির দায়িত্ব। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে সকলকে চমকে দিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন বিট্টু। এদিকে, সংসদে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত। সংসদের বাকি অধিবেশন থেকে আট কংগ্রেস সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন- মানিকম ঠাকুর, কিরণ রেড্ডি, প্রশান্ত পডোল, হিবি ইডেন, অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিং, গুরজিৎ আউজলা, এস ভেঙ্কট রমন ও ডিন কুরিয়াকোস। লোকসভা থেকে এই সাংসদদের সাসপেনসনের প্রতিবাদে এদিন রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে মকর দ্বারের কাছে প্রতিবাদে শামিল হন কংগ্রেস নেতারা। এনিয়ে অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠিও লিখেছেন তিনি।

