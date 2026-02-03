Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'দেশ বিক্রি করে দিয়েছেন!' ট্রাম্পের চাপেই বাণিজ্য চুক্তি? PM-র বিরুদ্ধে বিস্ফোরক রাহুল

    'এপস্টিন ফাইলস'-এর কিছু অপ্রকাশিত তথ্য নিয়ে চাপ বাড়ছে বলে মন্তব্য করেন রাহুল গান্ধী।

    Published on: Feb 03, 2026 6:28 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    'প্রধানমন্ত্রী আপস করেছেন।' ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। লাদাখে চিনা আগ্রাসন ইস্যুতে বাজেট অধিবেশনে রাহুল গান্ধী প্রাক্তন সেনাপ্রধানের অপ্রকাশিত বই থেকে উদ্ধৃত করে বক্তব্য রাখেন, যা নিয়ে মঙ্গলবারও সংসদে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে।সংসদে বক্তব্য রাখার সুযোগ না পেয়ে বাইরে এসেই কংগ্রেস নেতার দাবি, চার মাস ধরে ঝুলে থাকা ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য চুক্তি হঠাৎ করেই স্বাক্ষর হয়েছে ও এর নেপথ্যে রয়েছে মার্কিন চাপ।

    PM-র বিরুদ্ধে বিস্ফোরক রাহুল (Rahul Singh)
    PM-র বিরুদ্ধে বিস্ফোরক রাহুল (Rahul Singh)

    মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী চাপে রয়েছেন। যাঁরা তাঁর ভাবমূর্তি গড়েছিলেন, তাঁরাই আজ সেই ভাবমূর্তি ভাঙছেন।' তাঁর মতে, চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিচ্ছে না, বরং সব কিছু গোপনেই এগোনো হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন এতদিন আটকে থাকা চুক্তি কীভাবে রাতারাতি চূড়ান্ত হল? রাহুল গান্ধী আরও বলেন, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, বিরোধী দলনেতাকে রাষ্ট্রপতির ভাষণে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। প্রধানমন্ত্রী মোদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতীয় কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং ঘাম বিক্রি করে দিয়েছেন। তিনি আপস করার কারণে তাঁদের বিক্রি করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এটা শুধু আপনাদের বিক্রি করেনি, দেশকেও বিক্রি করে দিয়েছে। সেই কারণেই আমাকে সেখানে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। মোদীজি ভয় পাচ্ছেন কারণ যারা তাঁর ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলেন তারা এখন এটি ধ্বংস করতে শুরু করেছেন।'

    আরও এক ধাপ এগিয়ে কংগ্রেস নেতা বলেন, এই বাণিজ্য চুক্তিতে দেশের পরিশ্রম 'বিক্রি' করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভাষায়, 'প্রধানমন্ত্রী আপস করেছেন, আর সেই আপসের মূল্য দিচ্ছে দেশ।' এমনকী তিনি দাবি করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতি গোষ্ঠীকে ঘিরে যে আইনি মামলা চলছে, তার প্রভাবও নাকি এই চাপের রাজনীতিতে পড়েছে। পাশাপাশি, 'এপস্টিন ফাইলস'-এর কিছু অপ্রকাশিত তথ্য নিয়েও চাপ বাড়ছে বলে মন্তব্য করেন রাহুল গান্ধী।

    এদিন সংসদের অন্দরেও উত্তেজনা কম ছিল না। হট্টগোলের মধ্যেই লোকসভায় বিরোধী দলনেতা একটি প্রবন্ধের 'প্রামাণ্য' কপি উদ্ধৃত করতে গেলে আপত্তি তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর বক্তব্য, যে বিষয়ে ইতিমধ্যেই রায় দেওয়া হয়েছে, তা পরোক্ষভাবে উদ্ধৃত করা যায় না। সব মিলিয়ে, ভারত ও মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক নতুন করে চড়েছে। সংসদের ভেতরে বাইরে প্রশ্ন একটাই এই চুক্তির শর্তে আদৌ দেশের স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত? এই আবহে সরকারি সূত্রগুলি জানিয়েছে, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির আওতায় কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। যদিও ভেনেজুয়েলা থেকে অপরিশোধিত তেল-সহ কৌশলগত জ্বালানি কেনার বিষয়টি নতুন চুক্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সূত্রগুলি জানিয়েছে, কৃষি ও দুগ্ধজাত পণ্যের মতো সংবেদনশীল খাতগুলিকে সুরক্ষিত রাখা হবে এবং আলোচনার অংশ হিসাবে মূল সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হয়নি। সরকারি সূত্রগুলি নিশ্চিত করেছে যে ভারতের অপরিশোধিত তেল কেনা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয় এমন দেশগুলি থেকে পরিচালিত হবে, যা প্রচলিত বাজার দরের ভিত্তিতে হবে। তাঁদের কথায়, 'নিষেধাজ্ঞা জারি থাকাকালীন আমরা ভেনেজুয়েলা থেকে তেল কিনিনি। এখন যেহেতু নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে, আমরা কিনব।'

    News/News/'দেশ বিক্রি করে দিয়েছেন!' ট্রাম্পের চাপেই বাণিজ্য চুক্তি? PM-র বিরুদ্ধে বিস্ফোরক রাহুল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes