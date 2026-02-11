Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'সমকক্ষ হিসাবে কথা বলুন!' বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ট্রাম্পকে ইঙ্গিতবাহী বার্তা রাহুলের, PM মোদীর...

    বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় থাকলে ডেটার শক্তি তুলে ধরত এবং নিজেদের স্বার্থকে সামনে রাখত।

    Published on: Feb 11, 2026 11:57 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    'আমাদের সঙ্গে সমকক্ষ হিসাবে কথা বলুন।' লোকসভায় ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সরাসরি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বুধবার কংগ্রেস সাংসদ দাবি করেন, ‘ইন্ডিয়া’ ব্লক আলোচনায় থাকলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে 'সম-মর্যাদায়' কথা বলত, 'ভৃত্যের মতো নয়।' তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র ট্রাম্পকেই চুক্তির শর্ত নির্ধারণ করতে দিয়েছে, ফলে ভারতের দরকষাকষির অবস্থান দুর্বল হয়েছে।

    বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ট্রাম্পকে ইঙ্গিতবাহী বার্তা রাহুলের (Sansad TV )
    বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ট্রাম্পকে ইঙ্গিতবাহী বার্তা রাহুলের (Sansad TV )

    বাজেট অধিবেশনে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেছেন রাহুল গান্ধী। মার্শাল আর্ট, জুজুৎসুর উদাহরণ দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন বাণিজ্য চুক্তিতে কার হাতে ক্ষমতা থাকা উচিত। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র ট্রাম্পকেই চুক্তির শর্ত নির্ধারণ করতে দিয়েছে, ফলে ভারতের দরকষাকষির অবস্থান দুর্বল হয়েছে। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'একটি বিষয় আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবথেকে বড় সম্পদ হল ভারতীয় ডেটা। আমেরিকানরা যদি সুপার পাওয়ার হিসেবে থাকতে এবং নিজেদের ডলার রক্ষা করতে চায়, তাহলে ভারতীয় ডেটার দরকার। কংগ্রেস সাংসদ আরও দাবি করেন, 'ইন্ডিয়া জোট যদি এই চুক্তি করত, তাহলে প্রথমেই আমরা ভারতীয় ডেটার কথা বলতাম।'

    'চাকর হিসাবে কথা বললেন না'

    ট্রাম্পের উদ্দেশ্যে রাহুল গান্ধী বলেন, 'প্রথমেই বলে রাখি, ভারতের ডেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ডলার বাঁচাতে চান। আমরা বন্ধু আপনার। আপনাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু মনে রাখবেন, ডলার বাঁচানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ভারতীয়দের হাতে। দ্বিতীয়ত, আপনি যদি আমাদের ডেটা চান, তাহলে বুঝতে হবে আপনাকে, আমাদের সমকক্ষ ভেবে কথা বলুন। এমনভাবে কথা বলবেন না, যে আমরা আপনার চাকর।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের শক্তি, নিরাপত্তা, আমাদেরই। আমরা তাকে রক্ষা করব। তৃতীয়ত, আপনার ভোটব্যাঙ্ক যে কৃষিনির্ভর, আপনি যে নিজের দেশের কৃষকদের স্বার্থরক্ষা করতে চান, তা বুঝি আমরা। আপনাকে যেমন আপনার কৃষকদের রক্ষা করতে হবে, আমরাও আমাদের কৃষকদের রক্ষা করব।'

    এদিন বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় থাকলে ডেটার শক্তি তুলে ধরত এবং নিজেদের স্বার্থকে সামনে রাখত। তাঁর কথায়, 'আমরা সমকক্ষ হিসেবে আলোচনায় যেতাম। ভারতকে পাকিস্তানের সমকক্ষ করতে দিতাম না। ট্রাম্প পাক সেনাপ্রধানের সঙ্গে প্রাতরাশ সারলে, আমরা সেই নিয়ে অবশ্যই কথা বলতাম।' এরপরেই সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, 'আপনারা ভারতকে বিক্রি করে দিয়েছেন। দেশ বিক্রি করে একটুও লজ্জা বোধ করছেন না? কোনও লজ্জা আছে কী? আমাদের মা, ভারতমাতাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। কোনও লজ্জা নেই।' স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কোনও প্রধানমন্ত্রী দেশ বিক্রি করবেন না, গলা চেপে ধরা হয়েছে বলেও এদিন দাবি করেন রাহুল। প্রধানমন্ত্রী চোখ তুলে দেখাতে পারেন না বলে দাবি করেন তিনি।

    প্রতিক্রিয়া

    অন্যদিকে, রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে তীব্র আপত্তি জানায় কেন্দ্র। সংসদে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কেউ জন্মায়নি যে ভারতকে ছুঁতে বা বিক্রি করতে পারে।' প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্তব্যেরও কড়া বিরোধিতা করেন তিনি।

    News/News/'সমকক্ষ হিসাবে কথা বলুন!' বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ট্রাম্পকে ইঙ্গিতবাহী বার্তা রাহুলের, PM মোদীর...
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes