Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rajnath on Delhi Blast: 'কাউকে রেয়াত করা হবে না', দিল্লি বিস্ফোরণের পর চরম হুঁশিয়ারি রাজনাথের

    রাজনাথ সিং বলেন, ‘আমি আমার সহ-নাগরিকদের আশ্বস্ত করতে চাই যে দেশের শীর্ষস্থানীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি এই ঘটনার দ্রুত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পরিচালনা করছে। তদন্তের ফলাফল শীঘ্রই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।’

    Published on: Nov 11, 2025 12:12 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অপারেশন সিঁদুরের পরই প্রধানমন্ত্রী মোদী থেকে শুরু করে সরকারের তাবড় নেতৃত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের মদতে ভারতের মাটিতে আর একটিও জঙ্গি হামলা ঘটলে তা যুদ্ধ ঘোষণা বলে ধরে নেবে পাকিস্তান। এই আবহে ১০ নভেম্বর দিল্লির লালকেল্লায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ জঙ্গি হামলা হিসেবে তদন্ত শুরু করেছে এই ঘটনার। এরই মাঝে জানা গিয়েছে, জঙ্গি হামলার নেপথ্যে থাকা চিকিৎসকের যোগ ছিল জইশ-ই-মহম্মদের সাথে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কড়া ভাষায় বললেন, কাউকে রেয়াত করা হবে না।

    দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ড নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কড়া ভাষায় বললেন, কাউকে রেয়াত করা হবে না। (HT_PRINT)
    দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ড নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং কড়া ভাষায় বললেন, কাউকে রেয়াত করা হবে না। (HT_PRINT)

    আজ রাজনাথ সিং বলেন, 'আমি আমার সহ-নাগরিকদের আশ্বস্ত করতে চাই যে দেশের শীর্ষস্থানীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি এই ঘটনার দ্রুত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত পরিচালনা করছে। তদন্তের ফলাফল শীঘ্রই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। আমি জাতিকে দৃঢ়ভাবে আশ্বস্ত করতে চাই যে এই ট্র্যাজেডির জন্য দায়ীদের বিচারের আওতায় আনা হবে এবং কোনও অবস্থাতেই তাদের রেহাই দেওয়া হবে না।'

    রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত ডঃ উমর মহম্মদ জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত। এই উমর নাকি ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সহযোগী হয়ে থাকতে পারে। ১০ নভেম্বরই হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে ডঃ মুজাম্মিলকে গ্রেফতার করা হয়েছিল কয়েকশো কেজি বিস্ফোরক এবং একটি রাইফেল সমেত। তার আগে জম্মু ও কাশ্মীর এই মামলায় গ্রেফতার করেছিল ডঃ আদিলকে। এই মামলায় এক মহিলা জাক্তারকেও ধরেছে পুলিশ। এই ডঃ মুজাম্মিল নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা ছিল। এদিকে জানা গিয়েছে, এই যে গাড়িতে এই বিস্ফোরণটি হয়, সেটির সর্বশেষ মালিক তারিক নামে এক ব্যক্তি। এই তারিকও নাকি পুলওয়ামার বাসিন্দা। এই আবহে মনে করা হচ্ছে, দিল্লি বিস্ফোরণের সঙ্গে এই চিকিৎসকদের স্লিপার সেলের সরাসরি যোগ আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

    এদিকে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে যে সাদা হুন্ডাই আই২০ গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তার বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, নম্বর প্লেট এইচআর ২৬সিই৭৬৭৪ গাড়িটি বিস্ফোরণের আগে প্রায় তিন ঘণ্টা লালকেল্লার কাছে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে ছিল। জানা গিয়েছে, দুপুর ৩টে ১৯ মিনিটে গাড়িটি লালকেল্লার কাছে পার্ক করা হয়, তারপর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ সেটি সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটে গাড়িটি বিস্ফোরণ ঘটে লালকেল্লার সামনে। হরিয়ানা এবং দিল্লি সীমানার বদরপুরে একটি টোলপ্লাজা থেকে পাওয়া গিয়েছে সেই ভিডিয়ো। সেই ভিডিয়োতে দেখা যায়, গাড়ি চালক টোল কাটছে। উমর নিজেই সেই গাড়িতে ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।

    News/News/Rajnath On Delhi Blast: 'কাউকে রেয়াত করা হবে না', দিল্লি বিস্ফোরণের পর চরম হুঁশিয়ারি রাজনাথের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes