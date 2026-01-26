Pro Khalistan Leader: পাক ISIর হাতের 'পুতুল' খলিস্তানপন্থী রঞ্জিত খবরে! পঞ্জাবের ব্লাস্ট ঘিরে চিঠি ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য

Pro Khalistan Leader: পাক ISIর হাতের 'পুতুল' খলিস্তানপন্থী রঞ্জিত খবরে! পঞ্জাবের ব্লাস্ট ঘিরে চিঠি ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য
কেজেডএফ-র নাশকতার একের পর এক ঘটনা রয়েছে। ফের একবার নতুন করে উঠছে এই সংগঠনের নাম। কেন? কে এই রঞ্জিত সিং?
প্রজাতন্ত্র দিবসের কিছুদিন আগেই গত শুক্রবার পঞ্জাবের ফেতহগড় সাহিবের শিরহিন্ডিতে এক বিস্ফোরণ হয়। ঘটনায় সেফটি অফিসার, লোকো পাইলট আহত হয়েছেন। এছাড়াও রেল ট্র্যাকে একটি গভীর গর্ত তৈরি হয়। গত শুক্রবার রাত ৯.৩০ মিনিটে ওই বিস্ফোরণের পরই এক চিঠি ঘুরপাক খেতে থাকে চর্চায়। যে চিঠিতে বলা হয়, ওই বিস্ফোরণ কেবল ‘ট্রেলার’। চিঠি ছিল কেজেডএফ-র ‘প্রধান’ রঞ্জিত সিং জম্মু ওরফে নীতার নামে। এই কেজেডএফ হল, ‘খলিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্স’, আর তাদের নেতা হল রঞ্জিত সিং ওরফে নীতা। যে বহু বছর ধরে পাকিস্তানের গুপ্তচর বাহিনী আইএসআইর হাতের পুতুল হিসাবেই পরিচিত!
পঞ্জাবে সদ্য হওয়া ওই বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে পড়েছে ফরেন্সিক টিম। তবে যার নামে এই বিস্ফোরণের পর আসে চিঠি, সেই রঞ্জিতকে ঘিরে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিস্ফোরণের নেপথ্যে রঞ্জিতের খলিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্স রয়েছে কি না, নাকি তার নাম ব্যবহার করে অন্য সংগঠন নাশকতা ঘটাচ্ছে, তা তদন্তে রয়েছে।
উল্লেখ্য, পঞ্জাবের সঙ্গে পাকিস্তানের ৫৫৩ কিলোমিটারের সীমান্ত। এই বিস্ফোরক পাকিস্তান থেকেই এসেছে কি না, তাও রয়েছে তদন্তকারীদের নজরে। তদন্তে বহু প্রশ্নের উত্তর পেতে পঞ্জাবের বহু গ্যাংস্টারকে ব়্যাডারে রেখেছে পঞ্জাব পুলিশ।
১৯৯৩ সালে তৈরি হয় খলিস্তান জিন্দাবাদ ফোর্স। তৈরি করে রঞ্জিত সিং ওরফে নীত। নীতা মূলত জম্মুর বাসিন্দা। জম্মু ও কাশ্মীরের যুবকদের এই উগ্রপন্থী গোষ্ঠীকে সক্রিয় করাই ছিল নীতার উদ্দেশ্য। একটা সময় কেজেডএফ নিষিদ্ধ হয় ভারতে। সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তান চলে যায় নীতা। নীতার বিরুদ্ধে প্রধান সন্ত্রাসী মামলাগুলির মধ্যে রয়েছে ২০২৪ সালে একটি পুলিশ পোস্টে দায়ের করা এসবিএস নগর গ্রেনেড হামলা মামলা। জাতীয় তদন্ত সংস্থা তাদের চার্জশিটে নীতাকে হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
নীতার কীর্তি কাণ্ড আরও আছে। তার বিরুদ্ধে ইউকে-তে হ্যান্ডলারদের সাথে পাকিস্তানের বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের সমন্বয়ের অভিযোগও রয়েছে। নীতাকে একটি কেজেডএফ মডিউলের মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার সদস্যরা ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে উত্তর প্রদেশের পিলিভিটে একটি এনকাউন্টারে নিহত হয়েছিল। এই মডিউলটি পাঞ্জাবে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিল। ২০১৯ সালের চোলা সাহেব মামলায় নীতার নাম প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ড্রোন ব্যবহার করে অস্ত্র ও বিস্ফোরক, পাশাপাশি পাকিস্তান থেকে আসা জাল মুদ্রা ফেলা হয়েছিল।
পঞ্জাব পুলিশ বলছে, নীতার সঙ্গে গভীর যোগ রয়েছে পাকিস্তানের আইএসআই-র। দিল্লি,পঞ্জাব, জম্মু এলাকায় বাসে হামলার ছক কষা নিয়ে আইএসআইএর সঙ্গে নীতার যোগাযোগ রয়েছে বলেও খবর। নিরাপদ আশ্রয় পেতই নীতা পাকিস্তানে চলে যায়। জানা যাচ্ছিল, কেজেডএফ একটা সময় নেপাল থেকে কাজ করছিল। ২০০০ সালে দিল্লি পুলিশ, নেপালে কেজেডএফর সেই মডিউলও গুঁড়িয়ে দেয়। মনে করা হচ্ছে, পুঞ্চে কেজেডএফের প্রভাব রয়েছে, এবং তাদের যোগ রয়েছে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন হিজবুলের সঙ্গে। আপাতত গত শুক্রবারের ঘটনায় নীতার সংগঠন কতটা জড়িয়ে রয়েছে, বা আদৌ জড়িয়ে রয়েছে , কিনা, সেই প্রশ্ন রয়েছে তদন্তকারীদের সামনে।