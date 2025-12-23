'আমি দায়িত্ব...,' টেস্টে ভারতের ভরাডুবিতে গম্ভীরকে তুলোধোনা প্রাক্তনের, বৈঠক জল্পনা তুঙ্গে

'আমি দায়িত্ব...,' টেস্টে ভারতের ভরাডুবিতে গম্ভীরকে তুলোধোনা প্রাক্তনের, বৈঠক জল্পনা তুঙ্গে
বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচের আগে বিসিসিআই ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর এবং আরও কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার সঙ্গে জরুরি বৈঠক ডেকেছে।
'যদি কোচ থাকাকালীন এটি হতো, আমি দায়িত্ব নিতাম।' দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে ভারতের ভরাডুবি নিয়ে ফের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বে টেস্টে রাজত্ব করেছে টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দাপট দেখিয়ে এসেছিল বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন দল। তারপরও রাহুল দ্রাবিড় সেই ধারা বজায় রেখেছিলেন। লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন রোহিত শর্মারা। কিন্তু গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে দুই গর্বই হারিয়েছে ভারতীয় দল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলের ব্যর্থতার পর কোচ গৌতম গম্ভীরের রণনীতি নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। এবার বর্তমান ভারতীয় কোচের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেনের পর গুয়াহাটিতেও হেরেছে ভারত। যা নিয়ে একটি পডকাস্টের টিজারে রবি শাস্ত্রী বলেছেন, 'আপনি আমাকে বলুন গুয়াহাটিতে কী হয়েছিল। গুয়াহাটিতে ১০০ রানে ১ উইকেট ছিল, সেখান থেকে ৭ উইকেট হারিয়ে করে ১৩০। এটা কীভাবে হয়? এই দলটা তো এত খারাপ নয়। এই দলে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছে। এখানে খেলোয়াড়দের দায়িত্ব নিতে হবে। ছোটবেলা থেকে তারা স্পিন খেলে বড় হয়েছে।' এরপরেইএক প্রসঙ্গের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি গম্ভীরের হয়ে সাফাই দেব না। ও ১০০ শতাংশ দায়ী। যদি আমি কোচ থাকাকালীন এটি হতো, আমি দায়িত্ব নিতাম। সবার আগে এসে আমি দায় গ্রহণ করতাম। কিন্তু তারপর ড্রেসিংরুমে এসে কাউকে ছেড়ে কথা বলতাম না।' বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচের আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর এবং আরও কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার সঙ্গে জরুরি বৈঠক ডেকেছে বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিসিসিআই কর্তার মতে, গম্ভীর-আগরকরের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া এবং যুগ্ম সচিব প্রভতেজ সিং ভাটিয়া। দল নির্বাচনে যেন ধারাবাহিকতা থাকে, দল যেন দীর্ঘ মেয়াদ ধরে ভালো খেলতে পারে, মূলত এই বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা হতে পারে বুধবারের বৈঠকে।
আগামী বছর দেশের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে বিশ্বকাপ। দুই টুর্নামেন্টেই ভারত ট্রফি জয়ের অন্যতম দাবিদার। ওই দুই টুর্নামেন্টের কথা মাথায় রেখেই দল নির্বাচন নিয়ে কোনও ত্রুটি রাখতে চায় না বোর্ড। এছাড়াও টেস্ট সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশ নিয়েও সম্ভবত জবাবদিহি করতে হবে গম্ভীরদের। বোর্ডের ওই কর্তার মতে, টেস্ট সিরিজে মাঠের ভিতরে এবং বাইরে টিম ম্যানেজমেন্টের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেই সিদ্ধান্ত নিয়েও আলোচনা হতে পারে বৈঠকে।
উল্লেখ্য, গৌতম গম্ভীরের জমানায় গত এক বছরে দেশের মাটিতে পাঁচ-পাঁচটা টেস্টে পরাজয় ঘটেছে। বিরাট-রোহিতদের জমানায় যা ছিল অসম্ভব, সেই শব্দটা এখন আর গম্ভীরের অভিধানে নেই। ২৫ বছর পর ভারতের মাটিতে ২-০ ব্যবধানে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কোচ গৌতম গম্ভীরের অধীনে ১৮ ম্যাচ খেলে মাত্র ৭টি জিততে পেরেছে ভারত। টেস্ট ইতিহাসে ঘরের মাঠে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হার। ঘরের মাঠে জোড়া সিরিজে চুনকাম। ৬৬ বছরে প্রথমবার ৭ ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে হার। গম্ভীরের আমলে টেস্টে লজ্জার রেকর্ড ক্রমশ বাড়ছে।