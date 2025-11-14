Red Fort Explosion Update: লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘটানো উমরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হল পুলওয়ামায়

Red Fort Explosion Update: লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘটানো উমরের বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হল পুলওয়ামায়
দন্তে উঠে এসেছে এই উমর মহম্মদ নবির যোগ ছিল পাক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ এবং আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দের সঙ্গে। 'উকাসা' নামে এক বিদেশি উমরের হ্যান্ডলার হিসেবে কাজ করছিল। সেই উসাকাই নাকি ছিল ডাক্তার মডিউল এবং পাক জঙ্গি সংগঠনের যোগসূত্র।
দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ১০ নভেম্বরের বিস্ফোরণ ঘটানো চিকিৎসক জঙ্গি উমর মহম্মদের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল নিরাপত্তা এজেন্সি। কাশ্মীরের পুলওয়ামায় অবস্থিত উমরের বাড়ি আজ ভোরে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয় বিস্ফোরণের মাধ্যমেই। উল্লেখ্য, তদন্তে উঠে এসেছে এই উমর মহম্মদ নবির যোগ ছিল পাক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ এবং আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দের সঙ্গে। 'উকাসা' নামে এক বিদেশি উমরের হ্যান্ডলার হিসেবে কাজ করছিল। সেই উসাকাই নাকি ছিল ডাক্তার মডিউল এবং পাক জঙ্গি সংগঠনের যোগসূত্র। এই আবহে উসাকার বিষয়ে আরও জানতে তদন্ত জারি রেখেছে এনআইএ।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালে তুরস্কের আঙ্কারাতে উমর এবং তার তি সহযোগী একসঙ্গে সময় কাটিয়েছিল। সেই তখন থেকে এই ডাক্তার মডিউলের সূচনা। প্রাথমিক ভাবে টেলিগ্রামে এই ভারত বিরোধী চিকিৎসকদের কথা হয়েছিল। তারপর তারা সিগনাল এবং সেশন নামক অন্য এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপে চলে যায়। তদন্তে উঠে এসেছে, 'উসাকা' নাকি এই ডাক্তার মডিউলকে কোভার্ট অপারেশন চালানোর বিষয়ে পরামর্শ দিত এবং ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট মুছতে সাহায্য করত।
এই মডিউল নাকি একসঙ্গে একাধিক ভারতীয় শহরে হামলার ছক কষেছিল। এক জন্য উমর তিনটি গাড়ি কিনেছিল। এর মধ্যে সিলভার রঙের আই২০ গাড়িটি বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছে। একটি লাল রঙের ফোর্ড ইকোস্পোর্ট গাড়ি হরিয়ানার গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও একটি মারুতি সুজুকি ব্রেজ্জার খোঁজে তল্লাশি চলছে। এদিকে আল ফালা বিশ্ববিদ্যালয়েক চিকিৎসক তথ উমরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডঃ মুজাম্মিল শেখকে জেরা করে চলেছেন এনআইএ-র অফিসাররা। উমরের সঙ্গে নাকি এই মুজাম্মিল লালকেল্লার রেকি করেছিল। উল্লেখ্য, এই মডিউলের কাছ থেকে প্রায় ৩০০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা গিয়েছে এখনও পর্যন্ত। রিপোর্ট অনুযায়ী, অযোধ্যার রামন্দিরের ধ্বজা উত্তোলনের দিন (২৫ নভেম্বর) কিংবা ২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন হামলার ছক কষেছিল তারা। কিছু কিছু রিপোর্টে আবার দাবি করা হয়, ৬ ডিসেম্বর, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনও হামলার ছক কষেছিল এই চিকিৎসক মডিউলের জঙ্গিরা।
