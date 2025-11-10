Edit Profile
    লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণ, একাধিক গাড়িতে আগুন! হতাহতের আশঙ্কা আছে কি

    লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে, যার জেরে আরও ৩ থেকে ৪টি গাড়িতে আগুন ধরে যায়।

    Published on: Nov 10, 2025 7:30 PM IST
    By Suman Roy
    সোমবার দিল্লির লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি বিস্ফোরণ ঘটে, যার ফলে কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ANI-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণটি ঘটে, এরপর আরও তিন থেকে চারটি গাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

    লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণ, একাধিক গাড়িতে আগুন! (PTI)
    লালকেল্লার কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণ, একাধিক গাড়িতে আগুন! (PTI)

    এই ঘটনায় হতাহতের আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ। দিল্লি ফায়ার ডিপার্টমেন্ট (DFS) একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যায়, যার পরে আরও তিন-চারটি গাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।’ সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ঘটনাস্থলে দমকলের ৭টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়েছে।

    এখনও পর্যন্ত এই বিস্ফোরণের ফলে আহতের সংখ্যা জানা যায়নি। তবে অনেকেই আহত হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিস্ফোরণের এলাকায় পৌঁছেছেন নিরাপত্তা কর্মীরা।

