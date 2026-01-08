পশ্চিমঘাটে ‘সূর্যাস্ত’, পরিবেশ আন্দোলনে শোকের ছায়া! প্রয়াত বাস্তুবিদ মাধব গডগিল

পশ্চিমঘাটে ‘সূর্যাস্ত’, পরিবেশ আন্দোলনে শোকের ছায়া! প্রয়াত বাস্তুবিদ মাধব গডগিল
দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ভারতের পরিবেশ রক্ষায় তাঁর আপসহীন লড়াই এবং গবেষণার অবসান ঘটল। ৮২ বছর বয়সে মাধব গডগিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
প্রখ্যাত বাস্তুবিদ (Ecologist) এবং পশ্চিমঘাট রক্ষা আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব মাধব গডগিল প্রয়াত হয়েছেন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ভারতের পরিবেশ রক্ষায় তাঁর আপসহীন লড়াই এবং গবেষণার অবসান ঘটল। ৮২ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
পরিবেশ বিজ্ঞানে তাঁর অনবদ্য অবদান এবং 'গডগিল রিপোর্ট'-এর জন্য তিনি সকলের মনে থেকে যাবেন।
পরিবেশ রক্ষার এক মহীরুহের পতন: প্রয়াত প্রখ্যাত বাস্তুবিদ মাধব গডগিল
ভারতের পরিবেশ বিজ্ঞানের জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি। প্রয়াত হলেন পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত প্রখ্যাত ইকোলজিস্ট মাধব গডগিল। বয়সজনিত কারণে পুণের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতের বাস্তুসংস্থান (Ecology) এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
পশ্চিমঘাট বাঁচানোর কারিগর
মাধব গডগিল সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছিলেন তাঁর তৈরি 'ওয়েস্টার্ন ঘাট ইকোলজি এক্সপার্ট প্যানেল' বা গডগিল রিপোর্ট-এর জন্য। ২০১০ সালে ভারত সরকার তাঁকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পরিবেশগত অবস্থা পর্যালোচনার দায়িত্ব দিয়েছিল। তিনি সাহসীভাবে গোটা পশ্চিমঘাট অঞ্চলকে 'পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা' (Ecologically Sensitive Area) হিসেবে ঘোষণা করার সুপারিশ করেছিলেন। যদিও শিল্পায়ন ও উন্নয়নের স্বার্থে সেই রিপোর্ট সেসময় পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত হয়নি।
শিক্ষা ও গবেষণায় বর্ণময় জীবন
পুণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জন করেন। ব্যাঙ্গালোর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এ (IISc) তিনি 'সেন্টার ফর ইকোলজিক্যাল সায়েন্সেস' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর লেখা অজস্র বই ও গবেষণাপত্র পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ।
সম্মান ও স্বীকৃতি
পরিবেশ রক্ষায় তাঁর ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের জন্য ভারত সরকার তাঁকে ১৯৮১ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০০৬ সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। এছাড়াও তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে মর্যাদাপূর্ণ 'টাইলার প্রাইজ' লাভ করেছিলেন।
মাধব গডগিলের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ। তাঁর আদর্শ ও পরিবেশ রক্ষার লড়াই আগামী দিনে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।