    Imran Khan Eyesight: মুনির, শেহবাজের দেশে Ex PM, ক্রিকেট স্টার ইমরানের করুণ বন্দি দশা! কত শতাংশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন?

    আদিয়ালা জেলে বন্দি ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা কেমন?

    Published on: Feb 12, 2026 8:37 PM IST
    By Sritama Mitra
    তিনি যে শুধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এককালে তা নয়, তিনি পাকিস্তানের ১৯৯২ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী টিমের ক্যাপ্টেনও ছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার বোলিং থেকে তাঁর দাপুটে রাজনীতি, সবই দেখেছে পাকিস্তান। সেই ইমরান খান এখন শেহবাজ শরিফের পাকিস্তানের আদিয়ালা জেলে বন্দি। বন্দি অবস্থায় তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে, যে তাঁর দৃষ্টিশক্তির ৮৫ শতাংশ নষ্ট হয়েছে বলে দাবি করছে ‘এনডিটিভি’র রিপোর্ট।

    পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান (ফাইল ছবি)
    ইমরান খানকে নিয়ে সদ্য, পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিযুক্ত 'অ্যামিকাস কুরি' সলমন সফদরের রিপোর্ট তুলে ধরেছে ওই মিডিয়া রিপোর্ট। জেল কর্তৃপক্ষ কয়েক মাস ধরে বারবার চিকিৎসার অভিযোগ উপেক্ষা করার অভিযোগে ইমরান খানের ডান চোখের প্রায় ৮৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে জেলের মধ্যে ‘আইসোলেশনে’ (একাকী) রাখা হয়েছে, সময়মতো চিকিৎসা সেবা দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে, পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং আইনি পরামর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, বলে অভিযোগ। অনেকেই এই অভিযোগের তির পাকিস্তানের বর্তমান আসিম মুনিরের নেতৃত্বাধীন সেনার দিকে রাখেন। প্রতিবেদন অনুসারে, খান, কোর্ট নিযুক্ত অ্যামিকাস কিউরিকে বলেন যে ‘প্রায় তিন থেকে চার মাস আগে, ২০২৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত, তার উভয় চোখেই স্বাভাবিক ৬ x ৬ দৃষ্টিশক্তি ছিল।’ ইমরান খান এরপর সলমন সফদরকে জানান, ‘ক্রমাগত ঝাপসা এবং ঝাপসা দৃষ্টি অনুভব করতে শুরু করেন, যা তিনি বারবার তৎকালীন জেল সুপারিনটেনডেন্টকে জানান।’ ইমরান খান বারবার অভিযোগ করে গেলেও, জেলের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। রিপোর্ট বলছে, ‘পরবর্তীতে তিনি হঠাৎ করেই তার ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন।’

    রিপোর্ট বলছে, ইমরান খানের চোখে রক্ত ​​জমাট বাঁধা ধরা পড়ে যা 'গুরুতর ক্ষতি' করে, যার ফলে তার 'ডান চোখে মাত্র ১৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি' ছিল, যদিও ইনজেকশন এবং সীমিত চিকিৎসা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ইমরান খান বলেন,'চোখ জলে ভরা ছিল, এবং সে বারবার টিস্যু দিয়ে চোখ মুছছিল, যা শারীরিক অস্বস্তির প্রতিফলন ঘটাচ্ছিল।' রিপোর্ট এও বলছে, ৭৩ বছর বয়সী ইমরানের 'বয়স বিবেচনা করে, তাঁকে নিয়মিত এবং পর্যায়ক্রমিক রক্ত ​​পরীক্ষা করাতে হয়েছিল, যা করা হয়নি।'

