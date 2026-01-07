Edit Profile
    US Russia Flagged oil tanker Issue: সংঘাতের দামামা? রাশিয়ার পতাকাধারী তেল ট্যাঙ্কারকে ধাওয়া USর, কী বলছে রিপোর্ট?

    মূলত, 'বেলা ১' নামে পরিচিত এই ট্যাঙ্কারটির ওপর ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। পরে এর নাম পরিবর্তন করে ‘মারিনেরা’ রাখা হয়। এটি ইরান থেকে ভেনেজুয়েলায় যাচ্ছিল।

    Published on: Jan 07, 2026 7:59 PM IST
    By Sritama Mitra
    আটলান্টিক সাগরকের বুকে এবার রাশিয়ার পাতাকাধারী তেলের ট্যাঙ্কারকে ধাওয়া করে ধরল আমেরিকার বাহিনী। জানা গিয়েছে, এই রুদ্ধশ্বাস ধাওয়া মারিনেরা নামে এই তেলের ট্যাঙ্কার দুই সপ্তাহ ধরে নজর রেখে যায় আমেরিকার বাহিনী। এরপরই এই তেল ট্যাঙ্কার আমেরিকার বাহিনীর জালে ধরা পড়ে। রিপোর্ট বলছে ট্যাঙ্কারটি ইরান থেকে ভেনেজুয়েলার দিকে যাচ্ছিল।

    সংঘাতের দামামা? রাশিয়ার পতাকাধারী তেল ট্যাঙ্কারকে ধাওয়া USর, কী বলছে রিপোর্ট?Hakon Rimmereid/via REUTERS (Hakon Rimmereid via REUTERS)
    সংঘাতের দামামা? রাশিয়ার পতাকাধারী তেল ট্যাঙ্কারকে ধাওয়া USর, কী বলছে রিপোর্ট?Hakon Rimmereid/via REUTERS (Hakon Rimmereid via REUTERS)

    এর আগে, এই রুশ তেল ট্যাঙ্কারকে নিরাপত্তা দিতে এক তাবড় সাবমেরিন জলপথে নামায় পুতিনের রাশিয়া। এমনই দাবি করছে রিপোর্ট। রাশিয়ার নৌবাহিনী ইতিমধ্যেই এই তেলের ট্যাঙ্কারকে রক্ষার জন্য মোতায়েন ছিল বলেও বেশ কিছু রিপোর্টের দাবি। আমেরিকার সেনার ইউরোপিয়ান কমান্ড জানিয়েছে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য বিচার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র সুরক্ষা বিভাগ এবং প্রতিরক্ষা বিভাগ ট্যাঙ্কারটি আটক করেছে। ফলে শুধু যে ধাওয়া তা নয়। তার সঙ্গে এই ট্যাঙ্কার আটকও হয়েছে আমেরিকার দ্বারা। নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, যে মার্কিন কোস্টগার্ড যখন জাহাজে ওঠে তখন মেরিনেরার আশেপাশে কোনও রাশিয়ান জাহাজ ছিল না। এর ফলে মার্কিন ও রাশিয়ান বাহিনীর মধ্যে সম্ভাব্য স্থবিরতা এড়ানো সম্ভব হয়।

    মূলত, 'বেলা ১' নামে পরিচিত এই ট্যাঙ্কারটির ওপর ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। পরে এর নাম পরিবর্তন করে ‘মারিনেরা’ রাখা হয়। এটি ইরান থেকে ভেনেজুয়েলায় যাচ্ছিল। তবে, ভেনেজুয়েলার জলসীমার কাছে চলাচলকারী নিষেধাজ্ঞা- আরোপিত তেল ট্যাঙ্কারগুলিকে আটক করার জন্য মার্কিন প্রতিরোধ এড়াতে এটি গতিপথ পরিবর্তন করে এবং আটলান্টিক মহাসাগরে ফিরে যায় বলে জানা গিয়েছে।

    উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই আমেরিকা জানিয়েছে, ভেনেজুয়েলা তাদের ৩ থেকে ৫ কোটি ব্যারল তেল দেবে। শুধু তাই নয়, বিপুল পরিমাণ এই তেল বিক্রির টাকা তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলেই জানিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। কিছুদিন আগেই, নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে ভেনেজুয়েলা আক্রমণ করেন আমেরিকা। সেদেশের প্রেসিডেন্টকে হরণ করেন ট্রাম্পের মার্কিন মুলুক। এরপর আটলান্টিকের বুকে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি করল এই নয়া খবর।

    News/News/US Russia Flagged Oil Tanker Issue: সংঘাতের দামামা? রাশিয়ার পতাকাধারী তেল ট্যাঙ্কারকে ধাওয়া USর, কী বলছে রিপোর্ট?
    © 2026 HindustanTimes