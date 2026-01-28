Edit Profile
    Pakistan Cricket: ভারতে খেলা নিয়ে মুনিরের সেনা, জারদারির সঙ্গেও কথা বলেছেন নকভি? বড় দাবি Reportএ

    এবার ‘টেলিকম এশিয়া স্পোর্টস’র রিপোর্ট বলছে, পাকিস্তান সোমবারই কলম্বোর উদ্দেশে রওনা হবে, আর ঠিক সেই দিনই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের খেলা নিয়ে পিসিবির সিদ্ধান্ত জানাবেন নকভি।

    Published on: Jan 28, 2026 9:57 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান কি ভারতে আয়োজিত হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে সরে দাঁড়াবে? এই প্রশ্ন নিয়ে জল্পনা আপাতত তুঙ্গে। এরই মাঝে একের পর এক রিপোর্ট আসছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পদক্ষেপের সম্ভাবনা ঘিরে। সদ্যই জানা গিয়েছিল, যে পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি, যিনি ভারতের প্রাপ্য এশিয়া কাপ ট্রফি ২০২৫-এ নিজেই নিয়ে চলে যান, এখনও ফেরত দেননি, তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ভারত আয়োজিত বিশ্বকাপে পাকিস্তানের টিম যোগ দেবে কি না, তা নিয়ে কথা বলতেই শেহবাজের সঙ্গে বৈঠক করেন নকভি। এবার ‘টেলিকম এশিয়া স্পোর্টস’র রিপোর্ট বলছে, পাকিস্তান সোমবারই কলম্বোর উদ্দেশে রওনা হবে, আর ঠিক সেই দিনই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের খেলা নিয়ে পিসিবির সিদ্ধান্ত জানাবেন নকভি।

    মহসিন নকভি। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এপি)
    মহসিন নকভি। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এপি)

    ওই রিপোর্ট বলছে, বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও, পাকিস্তান দল লাহোর থেকে এয়ার লঙ্কার ফ্লাইটে কলম্বো যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া দলের টিকিটও বুক করা হয়েছে একইসঙ্গে বলে খবর। ইতিমধ্যেই, সম্ভাব্য সমীকরণের খেলায় জয় শাহের আইসিসি বড়সড় 'দান' দিয়েছে, রিপোর্ট বলছে, যদি বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান ভারতে আয়োজিত ২০২৬ বিশ্বকাপ বয়কট করে, তাহলে সেই জায়গায় বাংলাদেশকে প্রস্তাব দিতে পারে আইসিসি। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের শ্রীলঙ্কায় খেলার দাবি পূরণ হয়ে যেতে পারে। এমন এক অবস্থায়, পাকিস্তান এই বিশ্বকাপ থেকে সরে এলেও বিপুল আর্থিক ক্ষতি হতে পারে তাদের। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে নকভির পিসিবি কোন পথে হাঁটে তা নিয়ে জোর জল্পনা।

    রিপোর্ট বলছে, শুক্রবারের মধ্যেই স্পষ্ট হতে পারে পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে আসবে কি না। টেলিকমএশিয়া.নেট-কে সূত্র জানিয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী শরীফ বাংলাদেশকে সমর্থন করার জন্য পিসিবির অবস্থানকে সমর্থন করেছেন, তবে আর্থিক প্রভাব এড়াতে বিশ্বকাপ বয়কট না করার পরামর্শ দিয়েছেন। রিপোর্ট বলছে, শুধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীই নন। সেদেশের আসিম মুনিরের সেনা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির সঙ্গেও ভারত আয়োজিত বিশ্বকাপে পাকিস্তানের খেলা উচিত কিনা, তা নিয়ে কথা বলেছেন নকভি। রিপোর্টে বলা হচ্ছে,'শ্রীলঙ্কায় দল পাঠানোর পক্ষে ছিলেন পিসিবির দুই প্রাক্তন চেয়ারম্যান নাজাম শেঠি এবং রমিজ রাজা, তাঁদের সাথে দেখা করার আগে নাকভি রাষ্ট্রপতি (পাকিস্তানের) আসিফ জারদারি এবং সামরিক (সেনা) প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও পরামর্শ নিয়েছিলেন। তারা ভারতের সাথে খেলা বয়কট না করারও পরামর্শ দিয়েছেন।' এদিকে, ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপের আগে, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে নিজের দেশের মাটিতে তিনটি টি২০ ম্যাচ খেলতে চলেছে।

