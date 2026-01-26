Pakistan on WC T20: বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে নাও খেলতে পারে আঘারা? বাংলাদেশের পাশে থাকতে অপশন খুঁজছে পাক! এল রিপোর্ট

Edit Profile
    Published on: Jan 26, 2026 3:34 PM IST
    By Sritama Mitra
    রবিবার পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য তাদের দল ঘোষণা করলেও পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তারা সম্ভাব্য বয়কট নিয়ে জল্পনা শেষ করেনি, সোমবার পিসিবি কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের পরে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত। তবে জিও নিউজের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইসিসির বাংলাদেশের প্রতি 'সৎ মা-সুলভ আচরণে' ক্ষোভের কারণে সরকার দলকে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর কথাও বলতে পারে!

    ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা শনিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েছে বাংলাদেশ, তাদের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ ধরে আলোচনার পর এই ঘোষণা করা হয়, যা 'নিরাপত্তা হুমকির' কথা উল্লেখ করে টুর্নামেন্টে অংশ নিতে দলকে ভারতে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তবে একটি স্বাধীন মূল্যায়নে ভারতের সমস্ত ভেন্যুতে নিরাপত্তা উদ্বেগ ন্যূনতম বলে প্রমাণিত হওয়ার পরে শীর্ষ সংস্থা আইসিসি তার অবস্থানে অনড় ছিল।

    এদিকে, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনা পরম্পরায় টুইস্ট যোগ করে যাচ্ছে এশিয়া কাপ ২০২৫-এ ভারতের কাছে পর্যুদস্ত পাকিস্তান! পাকিস্তান একমাত্র আইসিসি সদস্য দেশ যারা বাংলাদেশের উদ্বেগকে সমর্থন করে এবং পরবর্তীকালে বিশ্বকাপের সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিসিবির বিরুদ্ধে ‘অবিচার’ হিসাবে বর্ণনা করার পরে তাদের নিজস্ব অংশগ্রহণ পর্যালোচনা করার কথা জানায়।

    জিও নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সালমান আলি আঘার নেতৃত্বাধীন দলটির আইসিসি এবং বিসিসিআইয়ের সাথে পূর্ব নির্ধারিত চুক্তির অধীনে শ্রীলঙ্কায় তাদের সমস্ত ম্যাচ খেলার কথা থাকলেও পাকিস্তান সরকার পিসিবিকে বিশ্বকাপে জাতীয় দল পাঠানোর অনুমতি নাও দিতে পারে। রিপোর্ট বলছে, পাকিস্তানের সরকারের একটি ঊর্ধ্বতন সূত্র জানিয়েছে, ‘চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভর করে, তবে প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে সরকার পাকিস্তানকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে দেবে না।’ তিনি বলেন, ‘এটা শুধু ক্রিকেটের ব্যাপার নয়, এটা নীতির বিষয়। বাংলাদেশ তার বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, বাংলাদেশের প্রতি আইসিসির সৎ মা সুলভ আচরণে পাকিস্তান তার যোগদানের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছে।’

    জিও টিভির উল্লেখ করা ওই সূত্র বলছে' আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় দ্বৈত মান থাকতে পারে না। একদিকে, ভারত ভেন্যু বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করে, অন্যদিকে, বাংলাদেশের মতো দেশগুলি নিরাপত্তার কারণ সত্ত্বেও ভেন্যু পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে। আইসিসি যদি সত্যিই চায় যে ক্রিকেট একটি বৈশ্বিক খেলা হিসাবে বিকশিত হোক, তবে এই জাতীয় নির্বাচনী নীতিগুলি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।'

    এদিকে, সামা টিভি এবং অন্যান্য পাকিস্তানি প্রকাশনার একটি পৃথক প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে পিসিবি বিশ্বকাপ সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি বিবেচনা করছে। সূত্র সামা টিভিকে জানিয়েছে যে পাকিস্তানের বোর্ডের তিনটি বিকল্প বিবেচনা করা হচ্ছে, বিশ্বকাপের সমস্ত ম্যাচের সময় কালো আর্মব্যান্ড পরা, কলম্বোতে ভারতের বিপক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারির ম্যাচ অর্থাৎ ভ্যালেন্টাইন্স ডের পরের দিনের স্ল্যাপ ডের ম্যাচ খেলা বয়কট করা বা প্রতিটি টুর্নামেন্টের জয় বাংলাদেশ ক্রিকেট সমর্থকদের জন্য উৎসর্গ করা।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

