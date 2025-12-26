Edit Profile
    যোগী-গড়ে লুটতরাজ! প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান শেষ হতেই ফুলের টব গায়েব, ভাইরাল ভিডিও

    প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁদের মোবাইল ফোনে দৃশ্যগুলি রেকর্ড করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন।

    Published on: Dec 26, 2025 12:53 PM IST
    By Sahara Islam
    যোগী-গড়ে লুটতরাজ! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফর শেষ হওয়ার পর পরই বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের লখনউতে লুটতরাজ। যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। আসলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার লখনউ সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য গোটা লখনউকে ফুল দিয়ে সাজিয়েছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। পাশাপাশি তাঁর অনুষ্ঠানস্থলও ফুলসজ্জিত করা হয়। যাতে গোটা শহরের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পরেই চলল দেদার লুটপাট।

    যোগী-গড়ে লুটতরাজ! (সৌজন্যে টুইটার )
    শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে সাজানো ফুলের টবগুলি প্রকাশ্যে চুরি করতে দেখা গিয়েছে লখনউয়ের বাসিন্দাদের। দেদার লুটপাট করতে দেখা যায় তাঁদের। আর সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার লখনউয়ে ২৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত রাষ্ট্রীয় প্রেরণা স্থলের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে অটলবিহারী বাজপেয়ীর পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ৬৫ ফুট উচ্চতার ব্রোঞ্জের মূর্তিও রয়েছে। পদ্মফুলের আদলে তৈরি হয়েছে এই বিশেষ চত্বরটি। পৌর কর্পোরেশন বসন্ত কুঞ্জ রোড এবং গ্রিন করিডোর-সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে রূপান্তরিত করেছে লখনউ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। আর শহরজুড়ে সবুজায়ন বৃদ্ধি করার জন্যে শত শত আলংকারিক ফুলের টব এবং ঝুলন্ত গাছপালা স্থাপন করা হয় লখনউয়ের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে। হাই-প্রোফাইল সফরের জন্য শহরকে ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। তার জন্যে সরকারি তহবিল এবং পরিকল্পনা বিনিয়োগ করা হয়েছিল।

    কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর চলে যাওয়ার পরেই লখনউয়ের লুটতরাজের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সরকারি জিনিসের লুটপাট দেখতে পায় গোটা রাজ্য। প্রধানমন্ত্রী মোদী চলে যাওয়ার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল হতেই বেশ কয়েকজনকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভেবে ফুলের টবগুলি নিয়ে যেতে দেখা যায়। আর সেই দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই ছিঃ ছিঃ করছেন নেটিজেরা। বিজেপি শাসিত রাজ্যে ফুলের টব নিয়েও দুর্নীতি। ভিডিওতে দেখা গেছে, কয়েকজন ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে বাইক এবং গাড়িতে করে ফুলের টবগুলি নিয়ে যাচ্ছে। তাদের চোখে-মুখে কোনও ভয় বা দ্বিধা কিছুই নেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা তাঁদের মোবাইল ফোনে দৃশ্যগুলি রেকর্ড করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন। এবং ক্লিপগুলি দ্রুত অনলাইনে ভাইরাল হয়ে যায়। সরকারি সম্পত্তির নির্মম অপব্যবহারের ঘটনায় নেটিজেনরা হতবাক ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলেছেন, 'সরকারি মাল হ্যায়, লুট লো।' লখনউ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ৪,০০০টিরও বেশি ফুলের টব চুরি হয়ে গেছে। কিছু লোক প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাটআউটগুলিও নিয়ে গিয়েছে। তবে এই ঘটনাটি কেবল নাগরিক বিবেক নিয়েই নয়, প্রশাসনের ঘটনা-পরবর্তী পরিকল্পনা এবং তদারকি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।

