    Ridhima Pathak on BCB's Lies: মিথ্যা বলছে BCB, 'সবার আগে দেশ', BPL ছাড়া নিয়ে বললেন ঋধিমা পাঠক

    Published on: Jan 07, 2026 2:17 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বিসিবির তরফ থেকে জানানো হয়েছিল ঋধিমা পাঠককে বিপিএলের সঞ্চালক হিসেবে নিয়োগ করলেও তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে এবার ঋধিমা জানালেন, তাঁকে বাদ দেওয়ার আগেই তিনি নিজে ছেড়ে দেন বিপিএল। তাঁর কথায়, সবার আগে দেশ। এরই সঙ্গে তিনি জানান, তিনি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গা থেকে বিপিএল ছেড়েছেন তবে ক্রিকেট খেলাকে তিনি চিরকাল সম্মান করে যাবেন।

    ঋধিমা জানালেন, তাঁকে বাদ দেওয়ার আগেই তিনি নিজে ছেড়ে দেন বিপিএল
    ঋধিমা জানালেন, তাঁকে বাদ দেওয়ার আগেই তিনি নিজে ছেড়ে দেন বিপিএল

    সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ঋধিমা পাঠক লেখেন, 'গত কয়েক ঘণ্টা ধরে, একটা গল্প শোনা যাচ্ছে যে আমাকে বিপিএল থেকে 'বাদ' দেওয়া হয়েছে। এটা সত্য নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিপিএল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার কাছে, আমার দেশ সবার আগে - সর্বদা। এবং আমি যেকোনও একক দায়িত্বের চেয়ে ক্রিকেট খেলাকে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করি। আমি বছরের পর বছর ধরে সততা, শ্রদ্ধা এবং আবেগের সাথে এই খেলাটির সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছি। এতে কোনও পরিবর্তন আসবে না। আমি সততা, স্পষ্টতা এবং খেলার চেতনার পক্ষে দাঁড়াব। যারা আমাকে সমর্থন দিয়েছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ। আপনার বার্তাগুলি আপনার ধারণার চেয়েও বেশি মূল্যবান। আমার পক্ষ থেকে আর কোনও মন্তব্য নেই।'

    বাংলাদেশে ক্রমাগত হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বাড়তে থাকায় আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মুস্তাফিজুর রহমানকে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মহম্মদ ইউনুসের সরকার। এরপর গতকাল বিপিএল থেকে ভারতীয় উপস্থাপক ঋধিমা পাঠককে বাদ দেওয়ার দাবি করে বিসিবি। আইএলটি২০ সহ বহু ক্রিকেট লিগে উপস্থাপক হিসেবে কাজ করেছেন ঋধিমা। এই আবহে বিসিবি এবার ঋধিমাকে বিপিএলের উপস্থাপক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল পাকিস্তানের জয়নব আব্বাসের সঙ্গে। তবে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ঋধিমা নিজেই বিপিএল ছেড়েছেন বলে জানালেন।

    উল্লেখ্য, গত ৩১ ডিসেম্বর খোকন দাস নামে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে কোপ মেরে তাঁর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ী ৩ জানুয়ারি মারা যান। কাকতালীয় ভাবে, এই খবর সামনে আসার কিছু পরই বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানান, কেকেআরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা মুস্তাফিজুরকে দল থেকে ছেড়ে দেয়।

    নিলামে ৯ কোটি টাকারও বেশি দাম উঠেছিল মুস্তাফিজের। তাঁকে কিনেছিল কেকেআর। তবে দুই দেশের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে মুস্তাফিজকে দল থেকে ছেড়ে দিতে বলে বিসিসিআই। এর আগে সিএসকে, হায়দরাবাদের মতো দলের হয়ে আইপিএল খেলে গিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। এদিকে একদিকে ভারত বয়কটের ডাক দিচ্ছে বাংলাদেশ। অপরদিকে মুস্তাফিজ বাদ পড়ায় কার্যত অপমানে কান লাল বাংলাদেশিদের।

