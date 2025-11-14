Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    IND vs UAE Rising Stars Asia Cup 2025: মাত্র ৪২ বলে ১৪৪ রান- এশিয়া কাপে আগুন ঝরালেন বৈভব, ১৩ ওভারে ভারত তুলে ফেলল ১৯৯!

    রাইজিং স্টার্সে এশিয়া কাপে ৪২ বলে ১৪৪ রান করলেন বৈভব সূর্যবংশী। এমনই খেলছিলেন যে কয়েকটা বল থাকলেও ২০০ রানটা করে ফেলতেন। তাও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। আর সেই বিধ্বংসী ইনিংসের সুবাদে জোড়া নজিরও গড়ে ফেলেছেন বৈভব।

    Published on: Nov 14, 2025 6:12 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ৪২ বলে ১৪৪ রান - গলি ক্রিকেটেও যা হয় না, সেটাই রাইজিং স্টার্সে এশিয়া কাপে করে দেখালেন বৈভব সূর্যবংশী। শুক্রবার দোহায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ৪২ বলে ১৪৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন ভারতীয় তরুণ। মারলেন ১১টি চার। আর ১৫টি ছক্কা। অর্থাৎ বাউন্ডারি মেরেই ২৬ বলে ১৩৪ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ছিল ৩৪২.৮৫। এমনই খেলছিলেন যে কয়েকটা বল থাকলেও ২০০ রানটা করে ফেলতেন। তাও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। আর সেই বিধ্বংসী ইনিংসের সুবাদে জোড়া নজিরও গড়ে ফেলেছেন বৈভব।

    ৪২ বলে ১৪৪ রান করলেন বৈভব সূর্যবংশী। (ছবি সৌজন্যে এক্স)
    ৪২ বলে ১৪৪ রান করলেন বৈভব সূর্যবংশী। (ছবি সৌজন্যে এক্স)

    আজ কী কী নজির গড়লেন বৈভব?

    ১) পুরুষদের জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে শতরান হাঁকালেন বৈভব। আজ যখন শতরান করেন, তখন তাঁর বয়স ১৪ বছর ২৩২ দিন।

    ২) পুরুষদের যে কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচে শতরান হাঁকিয়েছেন, এমন ব্যাটারদের মধ্যে চতুর্থ সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট থাকল বৈভবের ঝুলিতে। আজ বৈভবের স্ট্রাইক রেট ছিল ৩২৪.৮৫।

    ৩২ বলে শতরান পূরণ বৈভবের

    আর তাঁর সেই বিধ্বংসী ইনিংসের সুবাদে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৩ ওভারে ভারতীয় ‘এ’ দলের স্কোর তিন উইকেটে ১৯৯ রান। শুক্রবার দোহায় টসে জেতার পরে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। প্রাথমিক তাণ্ডবটা শুরু করেন প্রিয়াংশ আর্য। তিনি আউট হয়ে যাওয়ার পরে সেই দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নেন বৈভব। মাত্র ৩২ বলে শতরান পূরণ করে ফেলেন।

    এক ওভারে ৩০ রান, আবার ২৭ রানও উঠেছে

    প্রথম ওভারে ১১ রান ওঠে। দ্বিতীয় ওভারে ওঠে ১১ রান। তৃতীয় ওভারে ২১ রান তোলেন বৈভবরা। চতুর্থ ওভারে আট রান হয়। পঞ্চম ওভারে ২০ রান হজম করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ষষ্ঠ ওভারে ১১ রান খরচ করে। সপ্তম ওভারে তিনটি ছক্কা এবং দুটি চার-সহ ২৭ রান তোলে ভারত। অষ্টম ওভারে ওঠে ১৩ রান।

    নবম ওভারে ২০ রান ওঠে। দশম ওভারে সাত রান হয়। একাদশ ওভারে ৩০ রান তোলেন বৈভবরা। তিনিই চারটি ছক্কা মারেন ওই ওভারে। সঙ্গে ছিল একটি চারও। দ্বাদশ ওভারে ওঠে নয় রান। আর ত্রয়োদশ ওভারে ১১ রান ওঠে। সেই ওভারেই আউট হয়ে যান বৈভব। তবে বৈভব যে মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছেন, তাতে ২০ ওভারে ভারত ৩০০ রান তুলতে না পারলেই অবাক করার মতো বিষয় হবে।

    News/News/IND Vs UAE Rising Stars Asia Cup 2025: মাত্র ৪২ বলে ১৪৪ রান- এশিয়া কাপে আগুন ঝরালেন বৈভব, ১৩ ওভারে ভারত তুলে ফেলল ১৯৯!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes