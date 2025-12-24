Rohit Kohli Century: বিজয় হাজারেতে ‘রো-কো’ গর্জন! শর্মাজি, কোহলির ব্যাট- এল 'চাবুক' সেঞ্চুরি

Rohit Kohli Century: বিজয় হাজারেতে ‘রো-কো’ গর্জন! শর্মাজি, কোহলির ব্যাট- এল 'চাবুক' সেঞ্চুরি
বুধবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে রেকর্ডের ছড়াছড়ি। সেই সঙ্গে শিরোনামে উঠে আসল দেশের আগামী দিনের একঝাঁক তারকা।
বিজয় হাজারে ট্রফির শুরুতেই রেকর্ডের তুবড়ি। একদিকে বিহারের ইনিংস ৫৭০ ছাপিয়ে নয়া ইতিহাস রচনা করল, অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডের জার্সিতে ঈশান কিষাণের বিধ্বংসী প্রত্যাবর্তন। একইসঙ্গে ‘বিস্ময় প্রতিভা’ নজির গড়ে বৈভব সূর্যবংশী করল ৩৬ বলে সেঞ্চুরি। একই ম্যাচে ১৪ বছরের ব্যাটারকে ছাপিয়ে সেঞ্চুরি করলেন তারই অধিনায়ক সাকিবুল গনি। সেঞ্চুরি হাঁকালেন আয়ুষ আনন্দ লোহারুকাও। এদিকে, মুম্বইয়ের স্বামী মানসিং স্টেডিয়ামে লিস্ট এ ক্রিকেটে সিকিমের বিরুদ্ধে ২৩৭ রান তাড়া করতে নেমে নিজের ৩৭তম সেঞ্চুরি পেলেন রোহিত শর্মা। 'বুড়ো হাড়ে ভেল্কি' দেখালেন বিরাট কোহলিও। এল সেঞ্চুরি। সব মিলিয়ে বুধবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে রেকর্ডের ছড়াছড়ি। সেই সঙ্গে শিরোনামে উঠে আসল দেশের আগামী দিনের একঝাঁক তারকা।
তরুণ তুর্কিদের বিধ্বংসী ইনিংস
রাঁচির জেএসসিএ ওভাল গ্রাউন্ডে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে বিহার যা করে দেখাল, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। বুধবার অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে পাহাড়সমান রান করে বৈভব সূর্যবংশীর দল। ৫০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৫৭৪ রান করেছে বিহার। এর আগে সর্বোচ্চ রান ছিল তামিলনাড়ুর। ২ উইকেটে ৫০৬ রান ছিল। এবার দক্ষিণের দলকে ছাপিয়ে এক নম্বর স্থান অর্জন করে নিল বিহার। এই পাহাড়প্রমাণ স্কোরের ভিত গড়ার নেপথ্যে রয়েছেন তিন জন-বৈভব সূর্যবংশী, সাকিবুল গনি ও আয়ুষ লোহরুকা। প্রত্যেকের দুরন্ত শতরানেই অরুণাচল কার্যত ম্যাচের বাইরে। এদিন বিহারের ইনিংসের ভীত গড়েন বৈভব। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বৈভব ৮৪ বলে খেললেন ১৯০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। ১৬টি চার, ১৫টি ছক্কা। ৩৬ বলে শতরান করে আগেই নজর কাড়েন। এরপর ৫৯ বলে ১৫০ রান করে ছেলেদের লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম দেড়শোর বিশ্বরেকর্ড গড়েন। পাশাপাশি এবি ডিভিলিয়ার্সের পুরনো নজির ভেঙে বৈভব বুঝিয়ে দিলেন, অনূর্ধ্ব-১৯ স্তর তাঁর জন্য মাপে ‘ছোট’ হয়ে এসেছে।
বৈভব-তাণ্ডবের মধ্যেই আরও এক ইতিহাস লিখলেন বিহার অধিনায়ক সাকিবুল গনি। মাত্র ৩২ বলে শতরান করে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। তিনি করলেন ৪০ বলে ১২৮। তাঁর ইনিংস সাজানো ১০ চার এবং ১২ ছক্কায়। আয়ুষ করেন ৫৬ বলে ১১৬। তিন ব্যাটারের সেঞ্চুরির সৌজন্যে বিহার তোলে ৫৭৪। দিনের অন্য খেলায় আহমেদাবাদে ঝাড়খণ্ডের জার্সিতে নিন্দুকদের জোরালো বার্তা পাঠালেন ঈশান কিষাণ। কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ৩৩ বলে শতরান করলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি করেছেন ৩৯ বলে ১২৫। সাতটি চার, ১৪টি ছক্কা। যার জোরে ঝাড়খণ্ড তোলে ৪১২/৯। সদ্য জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর ঈশান বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর ফর্ম নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতেই পারে না।
ঝড় তুললেন 'রো-কো'
জমে উঠেছে এবারের বিজয় হাজারে ট্রফি। একদিকে, তরুণ তুর্কীদের মারকাটারি ইনিংস। অন্যদিকে, তখন ৬২ বলে সেঞ্চুরি হাঁকালেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ৮টা ওভার বাউন্ডারি এবং ৯টা বাউন্ডারি দিয়ে সাজানো এই ঝকঝকে ইনিংস মুখে ছাই দিয়েছে নিন্দুকদের। শুধু তাই নয়, রোহিতের এটা লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরিও। ফলে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের পাশাপাশি বিজয় হাজারেতেও রেকর্ড গড়লেন তিনি। এর আগে ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক স্তরের ম্যাচে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৬৩ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল রোহিতের। খেলাটি ছিল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। বুধবার মুম্বইয়ের স্বামী মানসিংহ স্টেডিয়ামে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে সিকিমের বিরুদ্ধে ২৩৭ রান তাড়া করতে নেমে রোহিতের ছক্কা মারা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছেন ১২ হাজারেরও বেশি দর্শক। ২০১৮ সালের পর এই প্রথম বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলছেন রোহিত। চলতি বছরের শুরুতে টেস্ট কেরিয়ারে দাঁড়ি টানার পর থেকেই রোহিতের ওজন নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। তিনিও নিজেকে কেবলমাত্র ওয়েন ডে ফরম্যাটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে যাঁরা তাঁর ফর্ম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, অনায়াসেই সকলের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন রোহিত শর্মা।
অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুতে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ বিরাট কোহলি। ১৬ বছর পর তিনি আঞ্চলিক স্তরের ৫০ ওভারের ম্যাচে ব্যাট করতে নামলেন। এদিন টস হেরে নীতীশ কুমার রেড্ডির অন্ধ্র প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৯৮ রান তোলে। ঋষভ পন্থের টিমের হয়ে বিরাট তিনে নেমেছিলেন। ১o১ বলে ১৩১ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন তিনি। ১৪ চার ও ৩ ছয়ে নিজের ইনিংস সাজিয়ে ছিলেন কোহলি। তাঁর ব্যাটেই দিল্লি প্রায় জয়ের রাস্তা তৈরি করে ফেলেছিল। কোহলি এদিন লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ১৬০০০ রান পূর্ণ করলেন। ৩৩০ ইনিংসে কোহলি এই রেকর্ড করলেন। সচিন তেন্ডুলকরের যা করতে লেগেছিল ৩৯১ ইনিংস। 'ক্রিকেট ঈশ্বর' সচিনের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে কোহলি লিস্ট এ ক্রিকেটে এই মাইলস্টোন তৈরি করলেন। কোহলি এখন সামগ্রিকভাবে নবম খেলোয়াড় হিসেবে এই রেকর্ড করেছেন। সচিন ছাড়াও রিকি পন্টিং, কুমার সাঙ্গাকারা, স্যার ভিভ রিচার্ডসরা রয়েছেন তালিকায়। কোহলি বুঝিয়ে দিলেন, ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে নেমেও তাঁর মোটিভেশনের অভাব নেই।