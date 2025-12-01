Edit Profile
    Rohit-Gambhir chat: গম্ভীরের কথায় মাথা নাড়াচ্ছেন রোহিত, করলেন হাতের প্রয়োগ, ফাঁস ড্রেসিংরুমের দৃশ্য

    কিছু একটা বলছেন গৌতম গম্ভীর, তা শুনে মাথা নাড়াচ্ছেন রোহিত শর্মা, তারপর নিজে কিছু একটা বলছেন, সম্ভবত নিজের কোনও যুক্তির স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন - ভারতীয় ড্রেসিংরুমের সেই ভিডিয়ো ফাঁস হয়ে গেল। তাতে কী দেখা গেল?

    Published on: Dec 01, 2025 8:58 AM IST
    By Ayan Das
    কিছু একটা বলছেন গৌতম গম্ভীর। তা শুনে মাথা নাড়াচ্ছেন রোহিত শর্মা। তারপর নিজে কিছু একটা বলছেন। সম্ভবত নিজের কোনও যুক্তির স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। সেইসময় হাত দিয়েও অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা যায় রোহিতকে। যা চুপচাপ দেখতে থাকেন গম্ভীর। তারইমধ্যে এক সাপোর্ট স্টাফ এসে গম্ভীরকে কিছু একটা বলেন। তারপর রোহিতকে ফের মাথা নাড়িয়ে কিছু বলতে দেখা যায়। যা চুপ করে শুনতে থাকেন গম্ভীর। একটা সময় হাত তুলে মাঠের দিকে ইঙ্গিত করে কিছু বলতে থাকেন ভারতীয় দলের হেড কোচ।

    গৌতম গম্ভীর এবং রোহিত শর্মার কথোপকথন। (ছবি সৌজন্যে এক্স)
    গৌতম গম্ভীর এবং রোহিত শর্মার কথোপকথন। (ছবি সৌজন্যে এক্স)

    গম্ভীর ও রোহিতের মধ্যে কী কথা হচ্ছিল?

    রোহিত এবং গম্ভীর কী কথা বলছিলেন, কী বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু দু'জনের ওই কথোপকথনের ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচের মধ্যেই ড্রেসিংরুমের সেই ভিডিয়ো ধরা পড়ে সম্প্রচারদের ক্যামেরায়। আর তারপরই কানাঘুষো শুরু হয়ে গিয়েছে যে গম্ভীরের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল রোহিতের? কোনও ট্যাকটিকাল বিষয়ে কথা হচ্ছিল নাকি কোনও বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হচ্ছিল? সেইসব উত্তর অবশ্য জানা যায়নি।

    টেস্টে প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনা ওড়ালেন বিরাট

    তারইমধ্যে টেস্ট ক্রিকেটে অবসর ভেঙে ফিরে আসবেন বলে যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তা খারিজ করে দিয়েছেন বিরাট কোহলি। একাধিক মহলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ভারত লাল বলের ক্রিকেটে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পরে টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য কোহলির সঙ্গে কথা বলার পরিকল্পনা করছে বিসিসিআই।

    যদিও রাঁচিতে ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিতে আসা বিরাটকে যখন প্রশ্ন করা হয়, ভবিষ্যতে তাঁকে কি শুধু একটি ফর্ম্যাটে খেলতে দেখা যাবে? জবাবে তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, সব সময়ই এমনই হবে। আমি একটি সংস্করণেই খেলছি।’ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি এবং টেস্টে তাঁর ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার।

    ওটা গুজব, বলে দিল ভারতীয় বোর্ড

    ভারতীয় বোর্ডের তরফেও সেই জল্পনা আগেই খারিজ করে দেওয়া হয়। সংবাদমাধ্যম আজতকে বিসিসিআই সচিব বলেন, ‘বিরাট কোহলিকে নিয়ে যা বলা হচ্ছে তা শুধুই গুজব। এ নিয়ে কোহলির সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। গুজবের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। এ ধরনের কিছুই ঘটেনি।’

    News/News/Rohit-Gambhir Chat: গম্ভীরের কথায় মাথা নাড়াচ্ছেন রোহিত, করলেন হাতের প্রয়োগ, ফাঁস ড্রেসিংরুমের দৃশ্য
