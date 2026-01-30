RRB Group D Recruitment: RRB গ্রুপ ডি নিয়োগের নয়া বিজ্ঞপ্তি! প্রায় ২২,০০০ শূন্যপদে চাকরি, কী কী নিয়ম আছে?

RRB Group D Recruitment: RRB গ্রুপ ডি নিয়োগের নয়া বিজ্ঞপ্তি! প্রায় ২২,০০০ শূন্যপদে চাকরি, কী কী নিয়ম আছে?
রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (আরআরবি) নতুন করে গ্রুপ ‘ডি’ নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল। যে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রায় ২২,০০০ শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। আরআরবি নয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ৩১ জানুয়ারি (শনিবার) থেকে আগামী ২ মার্চ পর্যন্ত গ্রুপ ‘ডি’ নিয়োগের জন্য আবেদন করা যাবে। প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল যে ২১ জানুয়ারি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। তবে পরবর্তীতে ১০ দিনের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়। আর তারপর আজ জানিয়ে দেওয়া হল যে ৩১ জানুয়ারি থেকে আবেদন করা হবে। প্রার্থীরা www.rrbapply.gov.in গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
আধার কার্ড সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা RRB-র
যে সব প্রার্থী আবেদন করতে চান, তাঁদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে তাদের আধার কার্ডের বিবরণ এবং ছবি আপডেট করতে হবে। আরআরবির তরফে জানানো হয়েছে যে প্রার্থীদের আধার কার্ডের বিবরণ এবং ছবি আপডেট করতে হবে। এছাড়াও আধার কার্ডে যে নাম এবং জন্মতারিখ আছে, সেটা দশম শ্রেণির শংসাপত্র অনুসারে হতে হবে। সেরকম না হলে আধার কার্ডের বিবরণ আপডেট করতে হবে।
আধারের তথ্য আপডেট করতে হবে, নির্দেশ RRB-র
প্রার্থীদের অনলাইন আবেদন করার সময় আধারের সঙ্গে প্রাথমিক তথ্য যাচাই করতে হবে। আধারের সঙ্গে আবেদন যাচাই না হলে প্রতিটি পর্যায়ে অতিরিক্ত যাচাই-বাছাইয়ের কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাড়তি লাগবে। হবে অসুবিধা। একইভাবে অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার আগে আধারে সর্বশেষ ফটোগ্রাফ এবং সর্বশেষ বায়োমেট্রিক্স (ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং আইরিস) আপডেট করতে হবে।
২ বার আবেদন করলে বাতিল হবে একটি ফর্ম
তারইমধ্যে আরআরবির তরফে জানানো হয়েছে, প্রার্থীরা কেবল একটি আরআরবিতে আবেদন করতে পারবেন। একাধিক রেলওয়ের জন্য আবেদন করলে ফর্ম বাতিল হয়ে যাবে। যেমন কেউ যদি আরআরবি কলকাতায় আবেদন করেন, তাহলে তিনি আরআরবি গুয়াহাটিতে আবেদন করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তাঁর দ্বিতীয় আবেদন বাতিল হয়ে যাবে।
