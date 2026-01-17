ভারতে কিছু ঘটলেই হিন্দুদের প্রশ্ন করা হয়, দাবি মোহন ভাগবতের, ব্যাখ্যা কারণেরও

ভারতে কিছু ঘটলেই হিন্দুদের প্রশ্ন করা হয়, দাবি মোহন ভাগবতের, ব্যাখ্যা কারণেরও
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত বলেছেন, ভারতে যদি ভালো বা খারাপ কিছু ঘটে, তবে হিন্দুদের সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, কারণ ভারত কেবল একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের নাম নয়, এটি দেশের চরিত্র। ভাগবত বলেন, 'হিন্দু সমাজ ঐতিহ্যগতভাবে রীতিনীতি, পোশাক, খাদ্য, ভাষা, বর্ণ এবং উপ-বর্ণের বৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং গ্রহণ করে। এই পার্থক্যগুলির ভিত্তিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে দেবেন না।
মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগর জেলার গঙ্গাপুরে আয়োজিত হিন্দু সম্মেলনে আরএসএস প্রধান বলেন, যাঁরা সংহতি ও সম্প্রীতির সহাবস্থানে বিশ্বাস করেন, তাঁরা হিন্দু সমাজ ও দেশের প্রকৃত চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই পরম্পরা আক্রমণ এবং ধ্বংস সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংরক্ষণ করে রয়েছে। এই ধরনের লোকদের হিন্দু বলা হয় এবং তাঁদের ভূমিকে ভারত বলা হয়।
তিনি বলেন, মানুষ যদি ভালো, দৃঢ় ও সৎ হওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে দেশও বিশ্বমঞ্চে এই গুণাবলী প্রদর্শন করবেন। সারা বিশ্ব ভারতের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করে এবং পর্যাপ্ত শক্তি ও প্রভাব থাকলে দেশ অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ভাগবত বলেন, ক্ষমতার মধ্যে কেবল সশস্ত্র বাহিনীই নয়, বুদ্ধি, নীতি এবং নৈতিক মূল্যবোধও রয়েছে।
স্বনির্ভরতা এবং স্থানীয় পণ্যের ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে ভাগবত বলেন, 'আমাদের স্থানীয় পণ্য কেনা উচিত। এখানে যা তৈরি করা যায় না, তা অন্য দেশ থেকে কেনা যায়। ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করছেন, কিন্তু কারও চাপে নেই। আমরা আত্মনির্ভরতার পথ বেছে নিয়েছি এবং এই পথেই আমাদের চলতে হবে। তিনি বলেন, 'বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত নয়, এটা তাঁদের করতে হবে। যখন বিশ্বায়নের কথা আসে, তখন তারা একটি বৈশ্বিক বাজার প্রত্যাশা করে। আমরা একটি বৈশ্বিক পরিবারের প্রত্যাশায় রয়েছি। ভাগবত হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি কেবল আরএসএস নয়, সম্প্রদায়ের সমস্ত সদস্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত।
