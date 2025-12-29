RSS on Al-Qaeda Comparison: তুলনা আল-কায়দার সঙ্গে, কংগ্রেস নেতার বিস্ফোরক মন্তব্যের জবাবে মুখ খুলল RSS

RSS on Al-Qaeda Comparison: তুলনা আল-কায়দার সঙ্গে, কংগ্রেস নেতার বিস্ফোরক মন্তব্যের জবাবে মুখ খুলল RSS
কংগ্রেস সাংসদ মণিকম ঠাকুর আরএসএস তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে আল কায়দার সঙ্গে তুলনা করেছেন সম্প্রতি। এবার এই ইস্যুতে কংগ্রেসকে টার্গেট করেছে সঙ্ঘ।
কংগ্রেস সাংসদ মণিকম ঠাকুর আরএসএস তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে আল কায়দার সঙ্গে তুলনা করেছেন সম্প্রতি। এবার এই ইস্যুতে কংগ্রেসকে টার্গেট করেছে সঙ্ঘ। আরএসএসের কথায়, ক্রমাগত পরাজয়ের হতাশা কংগ্রেস নেতাদের বয়ানে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। আরএসএসের তরফ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে যে 'কিছু নেতা' সঙ্ঘের প্রশংসা করায় কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং সঙ্ঘের প্রশংসা করেছিলেন।
রিপোর্ট অনুযায়ী, আরএসএসের প্রবীণ প্রচারক ও অল ইন্ডিয়া এক্সিকিউটিভ মেম্বার ইন্দ্রেশ কুমার বলেন, 'একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস সাংসদ আরএসএসকে আল কায়দার সঙ্গে তুলনা করে নিজের মানসিকতা দেখিয়েছেন। এটি কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং তার সদস্যদের বুদ্ধি এবং মানসিক দেউলিয়াপন দেখায়। তাদের নেতারা বারবার পরাজয়ের মুখোমুখি হচ্ছেন, তাই তাদের কথায় সেই হতাশা স্পষ্ট। সেই দলেরই কিছু নেতা আরএসএসের শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম এবং জাতি গঠনের কাজের প্রশংসা করছেন। এটি কংগ্রেসের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করেছে এবং দলটি বিভক্ত বলে মনে হচ্ছে।'
ইন্দ্রেশ কুমার বলেন, 'আরএসএস তার শতবর্ষ উদযাপন করছে। সঙ্ঘের কর্মীরা নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে কাজ করে যাচ্ছেন। অস্পৃশ্যতা, দূষণ, ধর্মীয় ধর্মান্ধতা এবং জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য সঙ্ঘ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা চাই মানুষ আইন মেনে চলুক এবং নিয়ম মেনে চলুক। এর আগে কংগ্রেস সাংসদ মণিকম ঠাকুর আরএসএস নিয়ে বলেছিলেন, 'আরএসএস এমন একটি সংগঠন যা ঘৃণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং ঘৃণা ছড়ায়। ঘৃণা থেকে শেখার মতো আর কিছুই নেই। আল কায়দার কাছ থেকে কিছু শিখতে পারেন? আল কায়দা একটি ঘৃণ্য সংগঠন। এই সংগঠন থেকে কী শেখার আছে?' এর আগে অবশ্য দিগ্বিজয় সিং ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আরএসএসের প্রশংসা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পুরনো ছবি শেয়ার করে তিনি বলেছিলেন, কীভাবে একজন তৃণমূল স্তরের কর্মী তাঁর নেতাদের পায়ে বসে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত হয়েছেন। দিগ্বিজয় সিং অবশ্য পরে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি আরএসএস এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নীতির কট্টর বিরোধী তিনি এবং তিনি কেবল সংগঠনের প্রশংসা করেছেন।