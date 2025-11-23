Edit Profile
    দুবাইয়ে বিধ্বস্ত তেজসের উইং কম্যান্ডারকে বিশেষ শ্রদ্ধা 'বন্ধু' রাশিয়ার, আবেগে ভাসলেন মার্কিন পাইলট

    রাশিয়ান নাইটসের একজন সদস্য বলেন, দুর্ঘটনার পরের মুহূর্তগুলি 'বর্ণনা করা অসম্ভব।'

    Published on: Nov 23, 2025 9:58 PM IST
    By Sahara Islam
    দুবাইয়ের এয়ার শো-তে প্রদর্শনীর সময়ে তেজস ষুদ্ধবিমান ভেঙে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওই প্রদর্শনীতে তেজস নিয়ে কসরত দেখানোর সময়ে দুর্ঘটনায় উইং কম্যান্ডার নমাংশ স্যালের মৃত্যু হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এবার ভারতীয় বায়ুসেনার বীর পাইলটের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করল রাশিয়ান নাইটস অ্যারোবেটিক টিম।

    দুবাইয়ে বিধ্বস্ত তেজসের উইং কম্যান্ডারকে বিশেষ শ্রদ্ধা 'বন্ধু' রাশিয়ার। (প্রতীকী ছবি)
    দুবাইয়ে বিধ্বস্ত তেজসের উইং কম্যান্ডারকে বিশেষ শ্রদ্ধা 'বন্ধু' রাশিয়ার। (প্রতীকী ছবি)

    দুবাইয়ে মর্মান্তিক ঘটনা প্রসঙ্গে রাশিয়ান নাইটসের একজন সদস্য বলেন, দুর্ঘটনার পরের মুহূর্তগুলি 'বর্ণনা করা অসম্ভব।' উইং কম্যান্ডার নমাংশ স্যালকে শ্রদ্ধা জানাতে এদিন আকাশে যুদ্দবিমান নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনী করে রাশিয়ান নাইটস অ্যারোবেটিক টিম। ভারতীয় বায়ুসেনাও এক্স হ্যান্ডলে নমাংশকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি পোস্ট করেছে। সেখানে তারা জানিয়েছে, নমাংশ ছিলেন একজন দক্ষ এবং সম্পূর্ণ পেশাদার পাইলট। তিনি তাঁর কাজ খুব নিষ্ঠা সহকারে পালন করে এসেছেন। সাহসের সঙ্গে তিনি দেশের সেবা করেছেন। ভালো ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি সবার কাছ থেকে বিপুল সম্মান অর্জন করেছেন। গত ১৭ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত দুবাইয়ে আয়োজিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক এয়ার শো। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১০০টির বেশি বায়ুসেনার বিমান অংশগ্রহণ করে। এই তালিকায় ছিল হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের তৈরি তেজস যুদ্ধবিমানও। উইং কম্যান্ডারের শেষ বিদায়ের সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর কর্তা, তাঁর বন্ধু-সহকর্মীরা ও ভারতীয় দূতাবাসের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

    অন্যদিকে, মার্কিন পাইলট টেলর 'ফেমা' হিস্টার বলেছেন,তাঁর বায়ুসেনা বাহিনী ভারতীয় পাইলটের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের পারফর্ম্যান্স বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, দুর্ঘটনার পরও দুবাইয়ের এয়ার শো-র আয়োজকরা প্রদর্শনীর চলবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর টিম ওই প্রদর্শনী থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁর কথায়, আমাদের বাহিনী এবং পাইলটরা সহকর্মী মৃত্যু ও তাঁর পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চূড়ান্ত প্রদর্শনী বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' মার্কিন পাইলট লিখেছেন, 'একসঙ্গে আমরা সকলেই চুপচাপ দূর থেকে ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। ভারতীয় রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের কথা ভেবছিলাম যারা খালি পার্কিং স্পটের পাশে র‍্যাম্পে দাঁড়িয়ে ছিল। বিমানের সিঁড়ি মাটিতে পড়ে ছিল, পাইলটের জিনিসপত্র এখনও তার ভাড়া গাড়িতে ছিল।' হিস্টার বলেন, পরে যখন তিনি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন, তখন তিনি আশা করেছিলেন যে এয়ার শো-টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু সঞ্চালক অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন এবং দর্শকরাও পরবর্তী প্রদর্শনীগুলি দেখতে থাকেন। স্পন্সর এবং শিল্পীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সাইন-অফের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

    তিনি আরও বলেন, 'যুদ্ধবিমানের আগুন নেভানোর পর এয়ার শো-র আয়োজকরা আমাকে জানান যে প্রদর্শনী চলবে। কিন্তু আমি প্রদর্শনী থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিই। আমি ভেবেছিলেন এক বা দুই ঘন্টা পরে শো সাইটটি খালি অথবা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি।' উল্লেখ্য, হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার বাসিন্দা নমাংশ স্যাল বায়ুসেনার দক্ষ পাইলট ছিলেন। দুবাইয়ের এয়ার শো-তে তেজসের কৃৎকৌশল প্রদর্শন করার ভার পড়েছিল তাঁর উপর। তিনিই যুদ্ধবিমান চালাচ্ছিলেন। শুক্রবার দুপুরে স্থানীয় সময় ২টো ৮ মিনিটে বিমানটি ভেঙে পড়ে। মৃত্যু হয় নমাংশ স্যালের। রবিবার দুবাই থেকে উড়িয়ে প্রথমে তাঁর দেহাবশেষ আনা হয় তামিলনাড়ুর সুলুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে সেখানে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন দক্ষিণ এয়ার কমান্ডের আধিকারিকেরা। তার পর দেহাবশেষ হিমাচল প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়।

    ২০১৬ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যুক্ত হয় এই তেজস যুদ্ধবিমান। সেই সময় থেকে গতকালের আগে পর্যন্ত একবারই দুর্ঘটনার শিকার হয় এই বিমান। ২০২৪ সালে রাজস্থানের জয়সলমীরে ঘটেছিল সেই দুর্ঘটনা। তখন পাইলট নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তবে, এই মুহূর্তে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে একটি তদন্তকারী দল তৈরি করেছে ভারতীয় বায়ুসেনা। ২০১৬ সালে এই তেজস যুদ্ধবিমান ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্ত হলেও এই বিমান প্রথম উড়েছিল ২০০১ সালে। ভারতীয় বায়ুসেনা তাদের পুরাতন মিগ-২১ বাইসন যুদ্ধবিমানকে বিদায় জানিয়েছে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। আর সেই ফাঁকা যায়গা পূরণের জন্য এই তেজসের উপরই ভরসা রেখেছে এয়ার ফোর্স।

