India Russia Trade: রাশিয়ার থেকে তেল কেনা কি সত্যিই বন্ধ করছে ভারত? ট্রাম্পের দাবির পর সরব মস্কো

India Russia Trade: রাশিয়ার থেকে তেল কেনা কি সত্যিই বন্ধ করছে ভারত? ট্রাম্পের দাবির পর সরব মস্কো
রুশ তেলা কেনা বন্ধ নিয়ে ট্রাম্পের দাবির পর মুখ খুলল ভারত-বন্ধু রাশিয়া!
ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় দিনেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন, ভারত ও আমেরিকার চুক্তি নিয়ে। সেখানে ট্রাম্প তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানান, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে। যদিও নয়া দিল্লির তরফে এই নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও কথা বলা হয়নি, যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, এবং ভারতের পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে। এদিকে, রাশিয়ার তেল কেনা ভারত কি সত্যিই বন্ধ করছে? তা নিয়ে মুখ খুলেছে ক্রেমলিন।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের উদ্ধৃত করে এএফপি জানিয়েছে,'এখন পর্যন্ত, আমরা এই বিষয়ে নয়াদিল্লির কাছ থেকে কোনও বিবৃতি শুনিনি।' ফলত, রাশিয়ার থেকে ভারত তেলা কেনা বন্ধ করছে কি না, তা স্পষ্ট করে দিল্লির থেকে মস্কো কিছু জানতে পারেনি, বলে ভারতের বন্ধু রাশিয়া স্পষ্ট করেছে। পেসকভ বলেন, রাশিয়া ভারতের সাথে তার সম্পর্ককে মূল্যবান বলে মনে করে এবং তার কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিকাশ অব্যাহত রাখবে। তিনি জানান, ‘আমরা দ্বিপাক্ষিক মার্কিন-ভারত সম্পর্ককে সম্মান করি। তবে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে একটি উন্নত কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিকাশকে আমরা কম গুরুত্ব দিই না।’ তিনি বলেন, ‘এটি আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং আমরা দিল্লির সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও উন্নত করতে চাই।’ রাশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার নোভাক সাংবাদিকদের বলেন যে মস্কো এই বিষয়ে কেবল জনসাধারণের বিবৃতি দেখেছে, এবং ‘পরিস্থিতি কীভাবে বিকশিত হয় তা আমরা দেখব।’ তিনি বলেন, সামগ্রিকভাবে, রাশিয়ান জ্বালানির ভালো চাহিদা রয়েছে।
২০২২ সালে ইউক্রেনে মস্কোর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, ছাড়ের হাত ধরে ভারত রাশিয়ান সমুদ্রবাহিত অপরিশোধিত তেলের শীর্ষ ক্রেতা হয়ে ওঠে। এর ফলে পশ্চিমি দেশগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যারা রাশিয়ার জ্বালানি খাতকে লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মস্কোর রাজস্ব হ্রাস করার লক্ষ্যে তারা এটি করে বলে জানায়। আমেরিকার যুক্তি ছিল, এতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের তহবিল সংগ্রহ করা কঠিন হতে পারে। সেই জায়গা থেকে ভারত, রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ক্ষুব্ধ হয় আমেরিকা। ফলত, ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্কের পর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপায় আমেরিকা। তবে এবার ভারতের ওপর শুল্ক ১৮ শতাংশে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে আমেরিকার তরফে।