কবে থামবে সংঘাত? মাঝ আকাশে গুড়িয়ে গেল ইউক্রেনের F-16 যুদ্ধবিমান, পাল্টা রাশিয়ার...

কবে থামবে সংঘাত? মাঝ আকাশে গুড়িয়ে গেল ইউক্রেনের F-16 যুদ্ধবিমান, পাল্টা রাশিয়ার...
সেভার নামের ওই কমান্ডার বলেন, ইউক্রেন পরিচালিত এই এফ-১৬ যুদ্ধবিমানটি ছিল তাঁর ইউনিটের জন্য ‘সবচেয়ে আকর্ষণীয় লক্ষ্য।'
আদৌ কী থামবে মস্কো-কিয়েভের সংঘাত? এমন প্রশ্নের কোনও সদর্থক উত্তর এই মুহূর্তে নেই। বারংবার বৈঠক এমনকী আলোচনা হলেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। এই আবহে এক করুণ খবর এনেছে ইউক্রেনের জন্য। ইউক্রেন পরিচালিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্মিত একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান গুলি করে নামালো রাশিয়ার এস-৩০০ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যাটারি। এমনটা দাবি করেছেন একজন রুশ কমান্ডার।
রুশ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল রাশিয়া ১-এ সম্প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে সেভার নামের ওই কমান্ডার বলেন, ইউক্রেন পরিচালিত এই এফ-১৬ যুদ্ধবিমানটি ছিল তাঁর ইউনিটের জন্য ‘সবচেয়ে আকর্ষণীয় লক্ষ্য।' তিনি বলেন, এস-৩০০ ব্যাটারি থেকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। প্রথম ক্ষেপণাস্ত্রটি বিমানটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং দ্বিতীয়টি ‘চূড়ান্ত আঘাত’ হানে। ওই কমান্ডারের কথায়, 'এই অভিযানের জন্য আমাদের দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। আমরা বিমানটির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলাম এবং আগেই অনুমান করেছিলাম। শত্রুরা গর্ব করে বলেছিল, এই বিমানগুলি ধ্বংস করা যায় না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এগুলিও অন্যগুলির মতোই আকাশ থেকে পড়ে।' তবে তিনি ঘটনাটি ঠিক কবে ঘটেছে, সে বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করেননি।
অন্যদিকে, কাস্পিয়ান সাগরে রাশিয়ার তিনটি তেল উত্তোলন স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। একই সঙ্গে রাশিয়ার ভোরোনেজ শহরেও ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। রবিবার আলাদাভাবে এসব হামলা চালায় কিয়েভ। ভোরোনেজ অঞ্চলের গভর্নর আলেক্সান্ডার গুসেভ জানিয়েছেন, ওই হামলায় এক মহিলা নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। শহরটির আকাশে একাধিক ড্রোন ভূপাতিত করা হলেও হতাহতের ঘটনা এড়ানো যায়নি। এদিকে, কাস্পিয়ান সাগরের তেল উত্তোলন স্থাপনাগুলিতে হামলার ফলে ঠিক কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। ইউক্রেনের স্পেশাল অপারেশনস ফোর্সেস বা এসএসও তেল স্থাপনাগুলিতে হামলার ভিডিও প্রকাশ করেছে। ভিডিওতে দেখা যায়, রাতের অন্ধকারে কাস্পিয়ান সাগরে অবস্থিত তেল উত্তোলন স্থাপনাগুলির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তিনটি বিস্ফোরক ড্রোন। কিছুক্ষণ পর ড্রোনগুলি সরাসরি আঘাত হানে রাশিয়ার অন্যতম বৃহৎ তেল কোম্পানি লুকওইলের মালিকানাধীন তিনটি ড্রিলিং প্ল্যাটফর্মে। লক্ষ্যবস্তু ছিল ভি. ফিলানোভস্কি, ইউরি কোরচাগিন এবং ভ্যালেরি গ্রাইফার নামের তেল রিগগুলি।
ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ সামরিক পরিকল্পনা ও সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষ জেনারেল স্টাফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তেল স্থাপনাগুলিতে সরাসরি আঘাতের ঘটনা নিশ্চিত হয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখনো যাচাই করা হচ্ছে। কিয়েভের দাবি, কাস্পিয়ান সাগরের এসব তেল ও গ্যাস স্থাপনা রাশিয়ার যুদ্ধ পরিচালনায় সরাসরি সহায়তা করছে। সে কারণেই এগুলোকে বৈধ সামরিক লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। রাশিয়ার যুদ্ধ সক্ষমতা দুর্বল করতে ইউক্রেন সম্প্রতি রাশিয়ার জ্বালানি পরিকাঠামোর উপর হামলা আরও জোরদার করেছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলি। এদিকে, ইউক্রেনের এই হামলার আগে রাশিয়া সে দেশে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। ওই হামলায় কিয়েভের বিদ্যুৎ ও তাপ সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে শীতের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ বিদ্যুৎ-এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনায় কিয়েভের মেয়র অস্থায়ীভাবে বাসিন্দাদের রাজধানী ছেড়ে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার আহ্বানও জানিয়েছিলেন।