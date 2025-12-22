Russian Ambassador on Indo-Bangladesh Relation: ভারত-বাংলাদেশ উত্তেজনার মাঝেই ঢাকাকে ইতিহাসের পাঠ পড়ালেন রুশ রাষ্ট্রদূত
ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত ইতিহাসের পাঠ পড়ালেন বাংলাদেশকে। মনে করিয়ে দিলেন ১৯৭১ সালের কথা। সঙ্গে তিনি আশা ব্যক্ত করেন, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে পরিস্থিতি দ্রুত ঠিক হয়ে যাক।
বাংলাদেশে জামাতি শক্তি ভারত বিরোধিতায় মগ্ন। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের অবদা তারা অস্বীকার করে। এরই মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের সঙ্গে ক্রমেই দূরত্ব বেড়েছে বাংলাদেশের। এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত ইতিহাসের পাঠ পড়ালেন বাংলাদেশকে। মনে করিয়ে দিলেন ১৯৭১ সালের কথা। সঙ্গে তিনি আশা ব্যক্ত করেন, ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে পরিস্থিতি দ্রুত ঠিক হয়ে যাক।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার গ্রিগোরিয়েভিচ খোজিন বলেন, 'আমরা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট মন্তব্য করতে চাই না। তবে, পরিস্থিতি আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। কারণ, এটি শুধু দুই দেশের জন্য নয় বরং পুরো দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি ভূরাজনৈতিক বিষয়। যদি ফলপ্রসূ সমাধান না আসে, তাহলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে অঞ্চলে। ভারতের সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব উত্তেজনা কমানো প্রয়োজন। এটাই ভালো। ইতিহাস থেকে আমরা জানি, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের বড় ভূমিকা ছিল এবং রাশিয়াও তখন সমর্থন দিয়েছিল। ভারত, বাংলাদেশ ও রাশিয়া কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছিল। ওই সময় মাইন পরিষ্কারের কাজেও সহযোগিতা করা হয়েছিল।'
বাংলাদেশি কট্টরপন্থী নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই সেই দেশে চরম ভারত বিরোধিতার ঢেউ আছড়ে পড়েছে। ভারতীয় হাইকমিশন এবং সহকারী হাইকমিশনগুলিতে হামলার চেষ্টা করেছে কট্টরপন্থীরা। দাবি করা হয়, ওসমান হাদির হত্যাকারী নাকি ভারতে পালিয়ে চলে গেছে। এমনকী হাদির মৃত্যুর জন্য ভারতকে দায়ী করা হয়। যদিও বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছে, হাদির খুনি ফয়সাল করিম বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে গেছেন কি না, তা নিয়ে তাদের কাছে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই। এমনকী পুলিশের অতিরিক্ত আইজি খন্দকার রফিকুল ইসলাম এও বলেন, 'অনেক সময়ই তন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানো হয়।' অর্থাৎ, পুলিশের দাবি, তাদের বিভ্রান্ত করতে ভুয়ো দাবি করা হয়ে থাকতে পারে যে ফয়সাল ভারতে।
উল্লেখ্য, ওসমান হাদিকে গুলি করা হয় গত ১২ ডিসেম্বর। ১৮ ডিসেম্বর ওসমান হাদির মৃত্যু হয়েছে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। এই ঘটনা সামনে আসার পরপরই বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়। ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থক এবং হাসিনা বিরোধীরা ঢাকা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঢাকার ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের ধ্বংসস্তূপে ফের হামলা হয়। ধরানো হয় আগুন। রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের অফিসে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে উন্মত্ত জনতা। এদিকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' এবং 'ডেইলি স্টার'-এর অফিসেও তাণ্ডব চালানো হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে ভারত বিরোধী স্লোগানও শোনা যায় - 'দিল্লি না ঢাকা', 'ভারতের আগ্রাসন, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাও'।
এদিকে হাদির হত্যার ঘটনায় ভারতের 'র'-এর দিকে আঙুল তুলেছেন হাদির বোন মাহফুজা। এদিকে বাংলাদেশে দাবি করা হয়, ফয়সাল করিম না আওয়ী লীগের প্রাক্তন নেতা। এদিকে কায়সার ভারতে পালিয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন অনেকে। এই আবহে হাদির ওপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভারতের হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা পর্যন্ত করে কট্টরপন্থীরা। উত্তরপূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেন হাসনাত আবদুল্লাহর মতো 'জুলাই বিপ্লবী নেতা'। এই আবহে ভারতীয় ভিসা প্রদানকারী সেন্টার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রামে।