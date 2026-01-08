Russia America Update: আমেরিকার ‘নাকে ঘুষি’ দেওয়ার ডাক রুশ সাংসদের! রাশিয়া থেকে এল পরমাণু অস্ত্রের হুঙ্কার

Russia America Update: আমেরিকার ‘নাকে ঘুষি’ দেওয়ার ডাক রুশ সাংসদের! রাশিয়া থেকে এল পরমাণু অস্ত্রের হুঙ্কার
উল্লেখ্য, দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ রাশিয়া ও আমেরিকা। ফলত, রাশিয়ার মাটি থেকে আমেরিকার জন্য আসা এই বার্তা উস্কানিমূলক বলেই মনে করছে বহু মহল।
ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্পর্কিত এক তেলের ট্যাঙ্কার বুধবার আটলান্টিকে পাকড়াও করে আমেরিকা। রাশিয়ার পাতাকাধারী সেই তেলের ট্যাঙ্কার পাকড়াও ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবার পরমাণু অস্ত্র নিয়ে হুঙ্কার দিলেন রাশিয়ার এক সাংসদ। রুশ সাংসদ আলেক্সি জুরাভলেভ এদিন ইনস্টাগ্রামে আমেরিকার বিরুদ্ধে জাহির করেন ক্ষোভ।
রাশিয়ার আলেক্সি জুরাভলেভ বলেন,' এটা খুব সাধারণ ধরণের একটা দস্যপুনা- একটি নাগরিক ভেসেলকে সশস্ত্র মার্কিন ফ্লিটের হামলা। এটা রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলারই সমান। কারণ আমাদের পতাকা নিয়েই ওই ভেসেল যাচ্ছিল। নিঃসন্দেহে এর কঠোর এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে - আমাদের সামরিক মতবাদ এমনকি এই ধরনের পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়।' কার্যত রুশ এই সাংসদের তরফে মার্কিন প্রশাসনের প্রতি এসে গিয়েছে হুঁশিয়ারি। এরই সঙ্গে তিনি সাফ বলছেন,'তাছাড়া, উপলব্ধ তথ্য অনুসারে, একটি রাশিয়ান সাবমেরিন এবং আরও কিছু রাশিয়ান যুদ্ধজাহাজও জাহাজের কাছাকাছি কোথাও ছিল। টর্পেডো দিয়ে আক্রমণ করা, আমেরিকান কোস্টগার্ডের কয়েকটি কাটার ডুবিয়ে দেওয়া … তারা কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে তাদের উপকূল রক্ষা করতে পুরোপুরি সক্ষম - আমার মনে হয় ভেনেজুয়েলায় বিশেষ অভিযানের পরে দায়মুক্তির এক ধরণের উচ্ছ্বাস উপভোগ করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে থামানোর একমাত্র উপায় হল এইভাবে নাকে ঘুষি মারা।'
উল্লেখ্য, দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ রাশিয়া ও আমেরিকা। ফলত, রাশিয়ার মাটি থেকে আমেরিকার জন্য আসা এই বার্তা উস্কানিমূলক বলেই মনে করছে বহু মহল। তবে আমেরিকার তরফে রুশ তেলের ট্যাঙ্কার আটকের পরও সেভাবে মুখ খোলেনি ক্রেমলিন। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়া ও আমেরিকার সম্পর্ক কোনদিকে যায় সেদিকেয় তাকিয়ে গোটা বিশ্ব।
উল্লেখ্য, রাশিয়ার তেল কেনার দায়ে সদ্য ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকা। হুমকি রয়েছে সেই শুল্কের অঙ্ক বাড়িয়ে ৫০০ শতাংশ করার। এরই মাঝে পোল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী রাডোসা সিকোরস্কি বলেছেন যে তিনি সন্তুষ্ট যে ভারত রাশিয়ান তেল আমদানি কমানো শুরু করেছে। মার্কিন ৫০০ শতাংশ শুল্কের হুমকির মুখে সদ্য প্যারিসে তিনি একথা বলেন।