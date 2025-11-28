Edit Profile
    ডিসেম্বরেই ভারত সফরে পুতিন, PM মোদীর সঙ্গে কী কী বিষয়ে আলোচনার সম্ভাবনা?

    যোগাযোগ ক্ষেত্র, প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে চিরকালই দুই দেশের নানান চুক্তি রয়েছে। এবার ভারতের তরফে প্রতিরক্ষাকে আরও উন্নত করতে সহযোগিতা চাওয়া হবে রাশিয়ার কাছে।

    Published on: Nov 28, 2025 10:41 PM IST
    By Sahara Islam
    মার্কিন প্রেসিডেন্টে ট্রাম্পের শুল্ক নিয়ে হম্বিতম্বি তথা ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে পর পর বার্তার ভারত-রাশিয়া সম্পর্কে এক নয়া পর্ব উঠে আসছে। ডিসেম্বরে ভারতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুক্রবার ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট আগামী ৪-৫ ডিসেম্বর ভারতে আসছেন। এই সময় তিনি ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেবেন বলে জানানো হয়েছে।

    ডিসেম্বরেই ভারত সফরে পুতিন (PTI)
    শুক্রবার এক বিবৃতিতে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে, রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ৪-৫ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ভারত সফর করবে।’ বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি মারফত আরও জানানো হয়েছে, সফরের সময় প্রেসিডেন্ট পুতিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানাবেন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে সম্মান জানিয়ে নৈশভোজেরও আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, 'আসন্ন রাষ্ট্রীয় সফরে ভারত ও রাশিয়ার নেতৃত্বের জন্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতি পর্যালোচনা, ‘বিশেষ ও সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব’ জোরদার করার জন্য দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ এবং পারস্পরিক স্বার্থের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়গুলিতে মতামত বিনিময়ের সুযোগ করে দেবে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী ও রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই সাক্ষাৎ বিশ্ব রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ভারতে এসেছিলেন পুতিন। অন্যদিকে, গত জুলাই মাসে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে মস্কো যান প্রধানমন্ত্রী।

    এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স স্কোয়াড্রন

    ভারতের সঙ্গে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরবর্তীতে রাশিয়ার সম্পর্ক চিরকালই মধুর। যোগাযোগ ক্ষেত্র, প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে চিরকালই দুই দেশের নানান চুক্তি রয়েছে। এবার ভারতের তরফে প্রতিরক্ষাকে আরও উন্নত করতে সহযোগিতা চাওয়া হবে রাশিয়ার কাছে। পাঁচটি অতিরিক্ত এস-৪০০ ট্রায়াম্ফ এয়ার ডিফেন্স স্কোয়াড্রন কেনার প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়াও ভূমি থেকে আকাশে উৎক্ষেপণের প্রচুর অস্ত্র কেনার প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে। দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে ৫ ডিসেম্বর। যদিও এখনও রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত দু-তিন স্কোয়াড্রন পঞ্চম প্রজন্মের বিমান সুখোই-৫৭ কেনার বিষয়ে মনস্থির করতে পারেনি। মস্কো দীর্ঘদিন ধরেই ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফ-৩৫ টু জেট বিমানের সমকক্ষ এই বিমান কেনার পরামর্শ দিয়ে চলেছে।

    রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

    আরও একটি বিষয় আলোচনার শীর্ষে আসতে পারে, তাহল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি তেল কেনাবেচার সম্পর্কটি। এর আগে গত রবিবার বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর টেলিফোনে কথা বলেছেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহার সঙ্গে। রাশিয়ার সঙ্গে চলমান সংঘাতের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। এক্স-এ পোস্ট করে জয়শঙ্কর জানান, 'গত সন্ধ্যায় ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহার সঙ্গে টেলিকলে কথা বলেছি। ইউক্রেন সংঘাত সম্পর্কিত চলমান ঘটনাবলি নিয়ে তাঁর ব্রিফিংকে ধন্যবাদ জানাই। সংঘাতের দ্রুত অবসান ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছি।'

    উল্লেখ্য, রাশিয়া ভারতের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু। আর এই রাশিয়ার থেকে তেল আমদানি করার জন্যই ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ (মোট ৫০ শতাংশ) শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কারণ, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে মরিয়া ট্রাম্প মনে করেন তেল বিক্রির টাকা যুদ্ধক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছে পুতিনের মস্কো।

