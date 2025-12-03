Putin's security during India visit: NSG, FRC, বিশেষ ড্রোন, সাঁজোয়া লিমোজিন- পুতিনের নিরাপত্তায় দিল্লি হচ্ছে ‘দুর্গ’

Putin's security during India visit: NSG, FRC, বিশেষ ড্রোন, সাঁজোয়া লিমোজিন- পুতিনের নিরাপত্তায় দিল্লি হচ্ছে ‘দুর্গ’
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দু'দিনের সফরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে আসছেন। তার আগে যাবতীয় সতর্কতা নিয়েছে ভারত। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনওরকম ফাঁক রাখা হচ্ছে না। সূত্রের খবর, ভারত সফরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের জন্য পাঁচস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং চূড়ান্ত করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিসের উচ্চ প্রশিক্ষিত অফিসারদের পাশাপাশি ভারতের ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের (এনএসজি) শীর্ষ কমান্ডো, স্নাইপার, ড্রোন, জ্যামার এবং এআই মনিটরিং করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সূত্র উদ্ধৃত করে ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, পুতিনের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাশিয়া থেকে চার ডজনেরও বেশি আধিকারিক ইতিমধ্যে দিল্লিতে পৌঁছেছেন। দিল্লি পুলিশ এবং এনএসজির আধিকারিকদের সঙ্গে এই আধিকারিকরা রুশ রাষ্ট্রপতির যাওয়া প্রতিটি রুট স্যানিটাইজ করছেন। প্রেসিডেন্ট নিরাপত্তার জন্য যে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে, তা সবসময় তাঁর কনভয়ের ওপর নজর রাখবে। থাকছে বিশেষ ড্রোন। বেশ কয়েকটি স্নাইপার প্রেসিডেন্টের আসন্ন রুটটি কভার করবে। জ্যামার, এআই মনিটরিং এবং ফেসিয়াল রিকগনিশন ক্যামেরা (এফআরসি) থাকবে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে আগামীকাল সন্ধ্যায় দিল্লি আসছেন পুতিন। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেবেন পুতিন। পরের দিন রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হবে। পরে শুক্রবার তিনি রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন।
এরপর হায়দরাবাদ হাউসে ভারত-রাশিয়া শীর্ষ বৈঠক এবং ভারত মণ্ডপমে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন পুতিন। রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আয়োজিত ভোজসভায় যোগ দেবেন তিনি। পুতিনের নিরাপত্তা বিবরণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অরুস সিনেট, একটি ভারী সাঁজোয়া বিলাসবহুল লিমোজিন যা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্যবহার করেন। পুতিনের ভারত সফরের জন্য মস্কো থেকে সিনেট আনা হচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, চলতি বছরের শুরুতে চিনে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে গিয়েছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট।
