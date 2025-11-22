Edit Profile
    Trump to Zelenskyy: সম্মান চাই নাকি মার্কিন সমর্থন? জেলেনস্কিকে শেষ 'আল্টিমেটাম' ট্রাম্পের

    আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনকে তার বিতর্কিত শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য এক সপ্তাহেরও কম সময় দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেছেন, এটি তার শেষ সতর্কবার্তা। ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে রাশিয়ার স্বার্থের অনুকূলে বলে মনে করা হচ্ছে।

    Published on: Nov 22, 2025 2:56 PM IST
    By Ayan Das
    আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনকে তার বিতর্কিত শান্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য এক সপ্তাহেরও কম সময় দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেছেন, এটি তার শেষ সতর্কবার্তা। ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে রাশিয়ার স্বার্থের অনুকূলে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, দেশটি তার ইতিহাসের অন্যতম কঠিন মুহূর্তের মুখোমুখি হচ্ছে।

    ভলোমিদির জেলেনস্কিকে আল্টিমেটাম দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এপি)
    ভলোমিদির জেলেনস্কিকে আল্টিমেটাম দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এপি)

    ট্রাম্পের সতর্কবার্তা: বৃহস্পতিবার শেষ তারিখ। ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছেন, আমি অনেক ডেডলাইন দিয়েছি, কিন্তু যদি জিনিসগুলি ভালভাবে চলতে থাকে তবে আপনি সেগুলি বাড়িয়ে দেন। তবে এবার বৃহস্পতিবার শেষ তারিখ। হোয়াইট হাউসের মতে, ২৮-দফা বিশিষ্ট এই পরিকল্পনা যুদ্ধবিরতি, ইউক্রেনের সামরিক সক্ষমতা সীমিত করা এবং ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগ না দেওয়ার শর্তে শান্তি নিশ্চিত করার প্রস্তাব রাখে। এগুলো রাশিয়ার দীর্ঘদিনের প্রধান দাবি ছিল।

    জেলেনস্কি: চাপ চরমে। শুক্রবার রাতে দেওয়া এক ভিডিও ভাষণে জেলেনস্কি বলেছেন, এই পরিকল্পনা ইউক্রেনকে 'সম্মান হারানো বা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হারানো'র মধ্যে বেছে নিতে বাধ্য করছে। তিনি বলেন, আমরা ইউক্রেনের ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সম্মান ও স্বাধীনতা হারানো বা আমেরিকার সমর্থন হারানো - এই দুটির মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে। আমরা সম্মান বেছে নিই। আমার উত্তর আমার পদের শপথ। আমি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনকে প্রতারণা করিনি, এখনও করব না। জেলেনস্কি আরও বলেছেন যে তিনি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সাথে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আমেরিকা ও তার মিত্রদের সাথে দ্রুত সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবেন।

    ট্রাম্প: জেলেনস্কিকে এটি পছন্দ করতেই হবে। ওভাল অফিস থেকে মিডিয়ার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় ট্রাম্প দাবি করেছেন যে তার এই পরিকল্পনা শান্তির পথ, তবে তিনি এও বলেছেন যে জেলেনস্কির এটি গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তিনি বলেন, জেলেনস্কিকে এটি পছন্দ করতেই হবে। যদি তার পছন্দ না হয়, তবে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাক।

    পুতিনের প্রতিক্রিয়া: প্রস্তাবটি চুক্তির ভিত্তি হতে পারে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তার নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে নিশ্চিত করেছেন যে তিনি মার্কিন প্রস্তাব পেয়েছেন এবং এর শর্তাবলী চূড়ান্ত চুক্তির ভিত্তি হতে পারে। পুতিন বলেছেন যে তিনি আলাস্কায় ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের অনুরূপ নমনীয়তা দেখাতে প্রস্তুত। তবে তিনি এও যোগ করেছেন যে আমেরিকার সাথে এই প্রস্তাব নিয়ে গুরুতর আলোচনা হয়নি।

