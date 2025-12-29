Edit Profile
    Russia-Ukraine war latest update: ৫০ বছরের সুরক্ষার গ্যারান্টি চান জেলেনস্কি! রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে আলোচনা

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলা যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করছেন বলে দাবি করেছে ওয়াশিংটন। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সংঘাত শুরু হয়েছিল সেই ২০২২ সালে। যা আগামী ফেব্রুয়ারিতে চার বছর পূর্ণ হতে চলেছে।

    Published on: Dec 29, 2025 7:59 PM IST
    By Ayan Das
    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলা যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করছেন বলে দাবি করেছে ওয়াশিংটন। তারইমধ্যে সোমবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন যে ট্রাম্প তাঁকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করা ২০ দফা শান্তি প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত করেছেন। রবিবার ফ্লোরিডার পাম বিচে ট্রাম্পের বৈঠকের পর জেলেনস্কির এই মন্তব্য সামনে এসেছে। রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সংঘাত শুরু হয়েছিল সেই ২০২২ সালে। যা আগামী ফেব্রুয়ারিতে চার বছর পূর্ণ হতে চলেছে।

    ভলোদিমির জেলেনস্কি। (ছবি সৌজন্যে এপি)
    জেলেনস্কি বলেছেন যে তিনি আগামী ৫০ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা গ্যারান্টির উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, রাশিয়ার সঙ্গে যেকোনো আলোচনা তখনই সম্ভব, যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ইউরোপীয় নেতারা নথির বিষয়ে একমত হন।

    এদিকে ট্রাম্প রবিবার বলেন যে জেলেনস্কির সঙ্গে তাঁর একটি দুর্দান্ত বৈঠক হয়েছে এবং পুতিনের সঙ্গে দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ফোনে কথোপকথন হয়েছে। জানা গিয়েছে, জেলেনস্কিকে ট্রাম্প তাঁর প্রাইভেট ক্লাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন, ‘ইউক্রেন চায় আগামী দিনগুলোতে ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের বৈঠক হোক। ইউক্রেন আশা করছে, শান্তি পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরের সময়ই নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।’

    তিনি বলেন, শান্তি পরিকল্পনায় ইউক্রেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউরোপকে স্বাক্ষর করতে হবে। এটি বাস্তবায়নের জন্য একটি টেকনিকাল গ্রুপের প্রয়োজন হতে পারে। জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেন রাশিয়ার সঙ্গে সব ধরনের আলোচনার জন্য উন্মুক্ত। তিনি আরও বলেন, শান্তি পরিকল্পনাটি ইউক্রেনে গণভোটের জন্য উপস্থাপন করা হোক। এর জন্য, কমপক্ষে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি প্রয়োজন হবে বলেে দাবি করেন জেলেনস্কি।

