'সব পক্ষের আলোচনার...,' ভেনেজ়ুয়েলার অস্থিরতা নিয়ে উদ্বিগ্ন জয়শঙ্করের বিশেষ বার্তা

'সব পক্ষের আলোচনার...,' ভেনেজ়ুয়েলার অস্থিরতা নিয়ে উদ্বিগ্ন জয়শঙ্করের বিশেষ বার্তা
নতুন বছরের শুরুতেই মার্কিন সামরিক অভিযান, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর গ্রেফতার এবং ক্ষমতা-সম্পর্কিত বড় ধরনের পরিবর্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
ভেনেজ়ুয়েলার রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে ভারতের অবস্থান আর ধোঁয়াশায় রাখল না নয়া দিল্লি। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, ভেনেজ়ুয়েলার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণই ভারতের মূল উদ্বেগ। এর আগে বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে ‘গভীর উদ্বেগ’-এর কথা বলা হলেও, এবার সেই উদ্বেগের অর্থ সরাসরি ব্যাখ্যা করলেন বিদেশমন্ত্রী নিজেই।
ভেনিজুয়েলায় হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি গোটা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নতুন বছরের শুরুতেই মার্কিন সামরিক অভিযান, প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর গ্রেফতার এবং ক্ষমতা-সম্পর্কিত বড় ধরনের পরিবর্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই পুরো ঘটনাপ্রবাহে এবার ভারতের প্রতিক্রিয়াও সামনে এসেছে। বর্তমানে ছ’দিনের ইউরোপ সফরে রয়েছেন এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার তিনি ছিলেন লুক্সেমবার্গে। সেখানে এক আলোচনাসভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে ভেনেজ়ুয়েলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও দিল্লি-কারাকাস সম্পর্কের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। বিদেশমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, বহু দশক ধরেই ভারতের সঙ্গে ভেনেজ়ুয়েলার সুসম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্ক কোনও একক রাজনৈতিক ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়। তাঁর কথায়, 'ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে আমরা উদ্বিগ্ন। সব পক্ষের উচিত আলোচনার টেবিলে বসে এমন একটি সমাধানে পৌঁছনো, যাতে সে দেশের মানুষের নিরাপত্তা ও মঙ্গল সুনিশ্চিত হয়।'
তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারতের উদ্বেগ হল ভেনেজুয়েলার জনগণ যেন এই সংকট থেকে ভালোভাবে বেরিয়ে আসে। এস জয়শঙ্কর আরও জানান, ‘...দিনশেষে, এটাই আমাদের উদ্বেগের বিষয়, আমরা চাই ভেনেজুয়েলা, যে দেশটির সঙ্গে বহু বছর ধরে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে, এবং (এর) জনগণ ঘটনাপ্রবাহের যে দিকেই থাকুক না কেন, সেখান থেকে ভালোভাবে বেরিয়ে আসুক।’ ৩ জানুয়ারি রাজধানী কারাকাসে মার্কিন বাহিনীর আকস্মিক হামলায় প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার পর ভেনেজুয়েলার সংকটের সূত্রপাত হয়। এরপর অভিজাত ডেল্টা ফোর্স ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তাঁদের বেডরুম থেকে টেনেহিঁচড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কয়েক মাস ধরে স্থল হামলার হুমকির পর এই পদক্ষেপ নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েক মাস ধরে মাদুরোর বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন, মাদক-সন্ত্রাস এবং কার্টেল পরিচালনার অভিযোগে আটক করা হয়।
মাদুরো ও তার স্ত্রী বর্তমানে ব্রুকলিনের কারাগারে রয়েছেন। গতকাল তারা ম্যানহাটনের আদালতে হাজির হন। মাদুরো নিজের বক্তব্যে বলেন, তিনি এখনও দেশের প্রেসিডেন্ট এবং তিনি দোষী নন। আদালত আগামী ১৭ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি করবে। এই পরিস্থিতিতে, ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে সাময়িকভাবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।