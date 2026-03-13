    'আরও এক দফা আলোচনা...,' জটিল হচ্ছে যুদ্ধ পরিস্থিতি, ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফের ফোনালাপ জয়শঙ্করের

    ইরান গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার পরে এই নিয়ে চতুর্থ বার দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হল।

    Published on: Mar 13, 2026 11:18 PM IST
    By Sahara Islam
    পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের তরফে যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছিল তা বর্তমানে বহন করছে ইরান। পরিস্থিতি কিছুটা বদলালেও ফের চরমে পৌঁছেছে উত্তেজনা। শুক্রবার সকালে ইরানে ফের হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এরপরেই ফের ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে কথা বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এক্স হ্যান্ডলে নিজেই এই তথ্য জানান তিনি।

    ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফের ফোনালাপ জয়শঙ্করের (সৌজন্যে টুইটার)
    ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফের ফোনালাপ জয়শঙ্করের (সৌজন্যে টুইটার)

    ইরান গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার পরে এই নিয়ে চতুর্থ বার দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হল। এই প্রণালী দিয়ে বিশ্বের বহু দেশে তেল ও জ্বালানি সরবরাহ হয়, ফলে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই আবহে শুক্রবার এক্স বার্তায় এস জয়শঙ্কর লিখেছেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতে ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আরও এক দফা আলোচনা হয়েছে। সেখানে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি ব্রিকস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়েও কথা হয়েছে।’ এর আগে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে দুই বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে একাধিক বার কথা হয়েছে। বিশেষ করে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা ও ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রকের মুখপাত্রের কথায়, 'শেষ দফার কথোপকথনে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং পণ্যবাহী জাহাজের যাতায়াত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তবে এর বেশি কিছু এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।' কূটনৈতিক মহলের মতে, হরমুজ প্রণালীর ওপর ইরানের নিয়ন্ত্রণ থাকায় ভারতের আমদানি করা অশোধিত তেলের জাহাজগুলি যাতে বিনা বাধায় যাতায়াত করতে পারে, তা নিশ্চিত করাই ছিল এই আলোচনার মূল লক্ষ্য।

    গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েলের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে শুধুমাত্র ইরানেই ১,৩০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের এক-পঞ্চমাংশ হয় হরমুজ প্রণালী দিয়ে। এই প্রণালীর ওপর ইরানের ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় এবং সেখানে সামরিক অবরোধ চলায় বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম হু হু করে বাড়ছে। তবে ভারত সরকার দেশের সম্ভাব্য জ্বালানি সংকট নিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছে। সরকারি সূত্রের দাবি, এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দেশে পর্যাপ্ত পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাসের মজুত রয়েছে। সোমবারই সংসদে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্ট জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত মেটাতে আলোচনা এবং কূটনীতিই একমাত্র পথ। তিনি আরও বলেন, ভারত সরকার এই পরিস্থিতির ওপর 'কড়া নজর' রাখছে, কারণ মধ্যপ্রাচ্য ভারতের শক্তি নিরাপত্তা এবং বাণিজ্যের (বার্ষিক আনুমানিক ২০০ মিলিয়ন ডলার) অন্যতম বড় অংশীদার।

    News/News/'আরও এক দফা আলোচনা...,' জটিল হচ্ছে যুদ্ধ পরিস্থিতি, ইরানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ফের ফোনালাপ জয়শঙ্করের
