    ভারত-US নয়া সমীকরণ! রুবিওর সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা জয়শঙ্করের, বাণিজ্য চুক্তি...

    বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর মার্কিন বিদেশ সচিবের সঙ্গে আলোচনাটিকে ‘অত্যন্ত সদর্থক’ বলেও উল্লেখ করেছেন।

    Published on: Jan 14, 2026 11:46 PM IST
    By Sahara Islam
    দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক নিয়ে উত্তেজনার মধ্যেই মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সারলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। দুই দেশের মধ্যে মঙ্গলবার হওয়া এই আলোচনায় বাণিজ্য, বিরল খনিজ, পারমাণবিক শক্তি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জয়শঙ্কর-রুবিও'র এই ফোনালাপের আগেই অবশ্য সোমবার ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর জানিয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারতই হল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। এমনকী বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে দু’দেশের আরও এক দফা কথা হবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

    রুবিওর সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা জয়শঙ্করের (HT_PRINT)
    রুবিওর সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা জয়শঙ্করের (HT_PRINT)

    বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর মার্কিন বিদেশ সচিবের সঙ্গে আলোচনাটিকে ‘অত্যন্ত সদর্থক’ বলেও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা একে অপরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন বলেও সম্মত হয়েছেন । বিদেশমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'মার্কিন বিদেশ সচিব রুবিওর সঙ্গে যথেষ্ট ফলপ্রসূ কথা হয়েছে। বাণিজ্য, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, পারমাণবিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা এবং শক্তি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে । অন্যান্য বিষয় নিয়ে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে আমরা দু'জনেই সম্মত হয়েছি।' যদিও জয়শঙ্কর ও রুবিওর মধ্যে ফোনালাপ এমন এক দিনে হয়েছে, যেদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, যে দেশগুলি ইরানের সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যাবে তাঁদের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপে করা হবে।

    তবে ট্রাম্পের এই নয়া শুল্কের ন্যূনতম প্রভাবই পড়বে ভারতের উপর ৷ কারণ, ভারত ও ইরানের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বর্তমানে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও কম । সূত্রের খবর, ভারতের শীর্ষ ৫০টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অংশীদারের তালিকাতেও ইরান নেই । গত বছর ইরানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারতের মোট বাণিজ্যের প্রায় ০.১৫ শতাংশ। অন্যদিকে, গত বছরেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর ভারত-মার্কিন সম্পর্কে একটি বড় ধরনের অবনতি ঘটেছিল ৷ যার মধ্যে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্কও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া দফায় দফায় আলোচনার পরেও দু’দেশের বাণিজ্যচুক্তি চূড়ান্ত রূপ পায়নি। এসব নিয়েই দু'দেশের মধ্যে শুরু হওয়া সম্পর্কের টানাপড়েন এখনও অব্যাহত রয়েছে। তবে সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও সংঘাত মেটার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

    কী বলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত?

    সোমবার মার্কিন দূতাবাসে এক বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর জানান, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সক্রিয়ভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে । তাঁর কথায়, 'উভয় পক্ষ সক্রিয়ভাবে আলোচনা চালাচ্ছে। বাণিজ্য নিয়ে পরবর্তী আলোচনা খুব দ্রুত হবে।' তাঁর বক্তব্যে গোর আরও জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভারতের মতো অপরিহার্য আর কোনও দেশ নেই । তিনি বলেন, 'ভারতের চেয়ে অপরিহার্য আর কোনও অংশীদার আমাদের নেই। আগামী দিনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমার লক্ষ্য হল অত্যন্ত কার্যকরী কর্মসূচিকে অনুসরণ করা। আমরা কৌশলগত অংশীদার হিসেবে নিজেদের শক্তি, সম্মান এবং নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব।' এছাড়াও গোর ঘোষণা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত ‘প্যাক্স সিলিকা’ জোটে পূর্ণ সদস্য হিসেবে ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই জোটের লক্ষ্য নিরাপদ, স্থিতিশীল ও উদ্ভাবনী সিলিকন সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

