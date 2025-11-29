বিশ্বমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ভারত! UN-র তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, কে এস. মুরলীধর?

বিশ্বমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ভারত! UN-র তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, কে এস. মুরলীধর?
বিশ্বমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ভারত। ওড়িশা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং সিনিয়র অ্যাডভোকেট ডঃ এস. মুরলীধরকে ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন (সিওআই)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তে ২০২১ সালে এই কমিশন গঠন করেছিল রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল। এবার থেকে রাষ্ট্রসংঘের তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সভাপতিত্ব করবেন এস. মুরলীধর।
২০২৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন বিচারপতি এস. মুরলীধর। তিনি রাষ্ট্রসংঘের প্যানেলে ব্রাজিলিয়ান আইন বিশেষজ্ঞ পাওলো সার্জিও পিনহেইরোর স্থলাভিষিক্ত হবেন। গত বছর স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনকে ইজরায়েলি বসতি স্থাপন এবং অস্ত্র বিক্রির উপর রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সালের পর গাজায় ইজরায়েলের সামরিক অভিযানের সময়ের রিপোর্টও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০২৩ সালের অক্টোবরে হামাসের নেতৃত্বে ইজরায়েলে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে টানা দুই বছর গাজায় যুদ্ধ চলেছে। অবশেষে গত ১০ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। চলতি বছরেই রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষজ্ঞদের স্বাধীন প্যানেল 'যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ এবং ইজরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী গাজায় প্যালেস্তিনিয়দের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে।' কমিশনের প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুসারে, আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত পাঁচটি গণহত্যার মধ্যে চারটি ঘটনা ২০২৩ সালে হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সংঘটিত হয়েছে। যার মধ্যে আছে একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা, তাদের গুরুতর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করা, ইচ্ছাকৃতভাবে গোষ্ঠীটিকে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিত পরিস্থিতি তৈরি করা এবং জন্ম রোধ করা।
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এস. মুরলীধর কে?
১৯৮৪ সালে সেপ্টেম্বরে চেন্নাইয়ে প্রথম আইনজীবী হিসাবে প্র্যাকটিস শুরু করেন এস. মুরলীধর। তারপর ১৯৮৭ সালে দিল্লিতে চলে যান। দিল্লি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। সুপ্রিম কোর্টে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত এবং নর্মদা বাঁধ তৈরির জন্য ঘরহারা মানুষদের জন্য লড়াই করে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এরপর তিনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হন। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে ল’কমিশন-এর আংশিক সময়ের সদস্য হন তিনি। ২০০৬ সালে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন তিনি। দীর্ঘ এই ১৪ বছর দিল্লি হাইকোর্টে বিচারপতি থাকাকালীন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নানা গুরুত্বপূর্ণ মামলা সামলেছেন এস. মুরলীধর। সমকামিতাকে ফৌজদারি অপরাধের তকমা থেকে মুক্ত করার রায়ও তিনিই দেন।এরপর ২০২১ সালে ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে উন্নীত হন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে বেশ কিছু বিতর্কের মুখোমুখি হয়েছেন। যেমন, ২০২০ সালে মধ্যরাতের তাঁকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে বদলির নির্দেশ আসে। এরপরেই আইনজীবী মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ২০২৩ সালে অবসর গ্রহণের পর, তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী মনোনীত হন।