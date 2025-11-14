Samsung Galaxy Smartphone update: Samsung-র 'বেস্ট সেলার' ফোনের দাম ১৫,২৮৮ টাকা! অন্য অফার ধরলে আরও সস্তা হবে
ব্যাপক ছাড়ে Samsung Galaxy A55 5G পাওয়া যাচ্ছে! গত বছরের গোড়ার দিকে লঞ্চ করা হয়েছিল Samsung Galaxy A55। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই সারা ভারতে অন্যতম বেস্ট সেলার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই ফোনটা। এখন ফ্লিপকার্টে এই ফোনটি ৩৯,৯৯৯ টাকা থেকে কমে মাত্র ২৪,৭১১ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।
এই দাম কোনও কুপন বা শর্ত ছাড়াই ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। তারপর তো আছে ব্যাঙ্ক অফার এবং এক্সচেঞ্জ অফার। আর সেই অফার যোগ করলে আরও বেশি টাকা বেঁচে যাবে! আপনি যদি এই ফোনটি অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের কার্ড দিয়ে কেনেন, তাহলে ১,২৫০ টাকার ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পাবেন। আপনি যদি আপনার পুরনো স্মার্টফোন এক্সচেঞ্জ করেন, তাহলে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত এক্সচেঞ্জ বোনাস পেয়ে যাবেন। তবে এই এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আপনার পুরনো ফোনের কন্ডিশন এবং মডেলের উপর নির্ভর করবে।
Samsung Galaxy A55 5G-র ডিসপ্লে কেমন?
৬.৬ ইঞ্চি Full HD+ Super AMOLED ডিসপ্লে, ১২০Hz Eye-Care রিফ্রেশ রেট যা স্ক্রোলিংকে অনেক স্মুথ করে তোলে, গ্লাস ব্যাক এবং মেটাল ফ্রেম যা এটিকে একটি প্রিমিয়াম লুক দেয়। IP67 ওয়াটার এবং ডাস্ট রেজিস্ট্যান্স, যার ফলে ফোনটি ভুল করে জলে পড়ে গেলেও সুরক্ষিত থাকে। ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে এটি এখনও তার সেগমেন্টের সবচেয়ে শক্তিশালী ফোন হিসেবে বিবেচিত হয়।
Samsung Galaxy A55 5G-র ফোন কেমন?
এই ফোনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর ৫০MP OIS ক্যামেরা। OIS বলতে বোঝায় অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন। যা ভিডিয়োয় ঝাঁকুনির মাত্রা কমিয়ে দেয়। আপনি যদি চলার পথে ভিডিয়ো তৈরি করেন বা সাধারণ হ্যান্ডহেল্ড শুটিং করেন, তাহলে এই ক্যামেরা প্রো-কোয়ালিটির ভিডিয়ো দেয়। ক্যামেরা সেটআপে রয়েছে: ৫০ মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা (OIS সহ), ১২ মেগাপিক্সেল আল্ট্রা-ওয়াইড ক্যামেরা, পাঁচ মেগাপিক্সেল ম্যাক্রো ক্যামেরা। সেলফি এবং ভিডিয়ো কলের জন্য এতে একটি ৩২ মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, যা লো-লাইটেও চমৎকার ভিডিও এবং ছবি দেয়।
Samsung Galaxy A55 5G-র সফটওয়্যার সাপোর্ট কেমন?
চার বছর পর্যন্ত নতুন অ্যান্ড্রয়েড আপডেট পাওয়া যাবে। এই ফোনের আরও একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, স্যামসাং তাতে ৪ বছর পর্যন্ত অ্যান্ড্রয়েড অপারেশন সিস্টেম আপডেট এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত সিকিউরিটি আপডেট দেয়। এর মানে হল, আপনার ফোন আগামী কয়েক বছর ধরে নতুন নতুন ফিচার এবং সিকিউরিটি প্যাচ পেতে থাকবে। অ্যান্ড্রয়েডের সঙ্গে আসা One UI ইন্টারফেসটি বেশ স্মুথ, ক্লিন এবং ইউজার-ফ্রেন্ডলি।
