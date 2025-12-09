Edit Profile
    বিরাট পদক্ষেপ! লক্ষ্য বিত্তবান বিদেশি নাগরিক, মদ বিক্রি শুরু করল সৌদি আরব

    সৌদিতে ১৯৫২ সালের আগ পর্যন্ত মদের দোকান ছিল। ১৯৫২ সালে তৎকালীন সরকার দেশের অভ্যন্তরে মদ্যপান ও মদ কেনা-বেচা নিষিদ্ধ করে দেয়।

    Published on: Dec 09, 2025 1:44 PM IST
    By Sahara Islam
    বিরাট পদক্ষেপ সৌদি আরবের। খাতায়-কলমে সৌদি আরবে এখনও মদ্যপান এবং মদ কেনা-বেচা নিষিদ্ধ। যদিও গত বছর প্রথমবার শুধুমাত্র অ-মুসলিম কূটনীতিকদের কাছে অ্যালকোহল বিক্রির মধ্যে দিয়ে রাজধানী রিয়াদে একটি মদের দোকান যাত্রা শুরু করেছিল। তবে এবার সৌদি সরকার অ-মুসলিম বিদেশি নাগরিকদের জন্য মদ বিক্রির নিয়ম শিথিল করছে। জানানো হয়েছে, যে সমস্ত অ-মুসলিম বিদেশি নাগরিকরা মাসে অন্তত ৫০ হাজার রিয়াল (প্রায় ১৩ হাজার ৩০০ ডলার) আয় করেন তাঁরা মদ কিনতে পারবেন।

    মদ বিক্রি শুরু করল সৌদি আরব (সৌজন্যে টুইটার )
    মদ বিক্রি শুরু করল সৌদি আরব (সৌজন্যে টুইটার )

    জানা গিয়েছে, সৌদির রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত দেশের একমাত্র মদের দোকানে প্রবেশ করতে হলে ক্রেতাদের অবশ্যই বেতনের প্রমাণ দেখাতে। গত বছর এই মদের দোকানটি চালু হয়েছিল কেবল বিদেশি কূটনীতিকদের জন্য। পরে প্রিমিয়াম নাগরিকত্ব পাওয়া অ-মুসলিমদের জন্যও মদ কেনার সুযোগ বাড়ানো হয়। রিয়াদের দোকানের গ্রাহকরা প্রতি মাসে পয়েন্ট-ভিত্তিতে কেনাকাটা করতে পারবেন বলে জানা গিয়েছে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের অন্য দুটি শহর জেদ্দা ও দাহরানে নতুন মদের দোকান তৈরি হচ্ছে। নিয়মের এই বদল নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। এ বিষয়ে সৌদি আরবের সরকারও তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়নি। তবে সামাজিক বিধিনিষেধ শিথিল করার এবং রিয়াদকে ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। একাধিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সৌদিতে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মদ্যপানের নিয়মকানুন ধীরে ধীরে শিথিল করা হচ্ছে। তেল-নির্ভর অর্থনীতি থেকে সরে আসার যে লক্ষ্য সৌদি আরব ঠিক করেছে, তার জন্য বিদেশি মূলধন ও মেধা আকৃষ্ট করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে রিয়াদ।

    ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ মদ। সৌদিতে ১৯৫২ সালের আগ পর্যন্ত মদের দোকান ছিল। ১৯৫২ সালে তৎকালীন সরকার দেশের অভ্যন্তরে মদ্যপান ও মদ কেনা-বেচা নিষিদ্ধ করে দেয়। তবে ২০১৭ সালে যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন সৌদরি ক্রাউন প্রিন্স এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসলে বদলাতে শুরু করে পরিস্থিতি। মহম্মদ বিন সলমন তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে মন দেন পুরোপুরি বিদেশি বিনিয়োগের উপর। তবে কয়েক বছর ধরে গুঞ্জন চলছিল যে যুবরাজ সলমনের ভিশন ২০৩০ অ্যাজেন্ডার অংশ হিসেবে সৌদি আরবে অ্যালকোহল সহজলভ্য করা হবে। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে, দেশটি মহিলাদের গাড়ি চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে। পাশাপাশি জনসাধারণের জন্য বিনোদন, সঙ্গীত পরিবেশনের অনুমতি দিয়েছে, যা পর্যটকদের আরও বেশি উৎসাহিত করেছে।

