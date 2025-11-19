'লাদেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র...,' ৯/১১ হামলার নিয়ে বিস্ফোরক সৌদি যুবরাজ, কেন চটলেন ট্রাম্প?

Subscribe Now! Get features like
আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন ৯/১১ হামলার জন্য সৌদি নাগরিকদের ব্যবহার করেছিল যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি আরবের সম্পর্ক নষ্ট করা যায়। হোয়াইট হাউসে দাঁড়িয়ে দাবি করলেন সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন। তিনি কথা বলেছেন সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যাকাণ্ড নিয়েও।
খাসোগি হত্যাকাণ্ডের সাত বছর পরে মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছেন সৌদির যুবরাজ সলমন। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে বসে বৈঠকও করেন তিনি। এদিকে, ৯/১১ হামলায় নিহতদের পরিবার সৌদি যুবরাজের কাছে ওই ঘটনা নিয়ে জবাবদিহির দাবি তুলছিল। তবে সলমন মার্কিন নাগরিকদের আশ্বস্ত করেছেন, সৌদি আরব এমন ঘটনা যেন আর কখনও না ঘটে তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। তারপরও ওভাল অফিসে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে ৯/১১ হামলায় প্রাণে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা। যুবরাজ বিন সলমনকে সাংবাদিকেরা ৯/১১ হামলা ও ২০১৮ সালে সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যৌথভাবে বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি ও এফ-৩৫ জেট বিক্রির ঘোষণা করার পর গণমাধ্যমের সামনে দাঁড়ান। সলমন দাবি করেন, ৯/১১ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি সম্পর্ক নষ্ট করার কৌশল, আর যারা এই ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেন, তাঁরা আসলে লাদেনের উদ্দেশ্য পূরণেই সাহায্য করছেন।
সৌদি যুবরাজ বলেন, ‘আমার স্ত্রী আর আমার পরিবারের যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন, তাঁদের কথা ভেবে আমার নিজেরই কষ্ট হয়। কিন্তু বাস্তবতার ওপর নজর দিতে হবে। সিআইএর নথি অনুযায়ী, ওসামা বিন লাদেন সেই ঘটনায় সৌদি লোকজনকে ব্যবহার করেছিলেন একটাই বড় কারণে-এই সম্পর্ক ধ্বংস করা, মার্কিন-সৌদি সম্পর্ক ধ্বংস করা। এটাই ৯/১১-এর উদ্দেশ্য। তাই যাঁরা এই ব্যাখ্যাকে মেনে নেন, তাঁরা আসলে লাদেনের সেই উদ্দেশ্যকে সফল করতে সাহায্য করছেন। সে জানত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের শক্তিশালী সম্পর্ক চরমপন্থার জন্য ক্ষতিকর, সন্ত্রাসবাদের জন্য ক্ষতিকর।’ সৌদি যুবরাজ আরও বলেন, ‘আমাদের তার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করতে হবে এবং সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করে এগোতে হবে।’ এ সময় তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। যুবরাজ বিন সলমন বলেন, ‘এটা বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ সলমন ৯/১১-কে ‘বড় ভুল’ আখ্যা দিয়ে নিশ্চিত করেন যে সৌদি প্রশাসন এমন ভুল আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। তিনি জানান, ‘কারও জীবন এভাবে হারানো, যেখানে আসলে কোনও উদ্দেশ্যই নেই বা আইনসংগত কোনও প্রক্রিয়াও নেই, সেটা শুনলে ভীষণ কষ্ট হয়। আমাদের জন্যও সৌদি আরবে এটা বেদনার। আমরা তদন্তের সব সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছি, আমাদের ব্যবস্থাও উন্নত করেছি যাতে এমন কিছু আর না ঘটে। এটা ছিল বেদনাদায়ক এবং বিশাল এক ভুল। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি, যেন এটা আর না ঘটে।’ওসামা বিন লাদেন ছিল সৌদি নাগরিক এবং আল-কায়েদা জঙ্গি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। এই সংগঠন ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চারটি সমন্বিত হামলা চালিয়ে প্রায় ৩ হাজার মানুষকে হত্যা করে।
অন্যদিকে, খাসোগি হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করায় এক সাংবাদিকের তীব্র সমালোচনা করেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘তিনি (সলমন) বিষয়টা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।’ যদিও ২০২১ সালে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার এক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, খাসোগি হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন সলমনই। সলমন অবশ্য হত্যাকাণ্ডকে ‘বেদনাদায়ক’ বলে আখ্যা দেন। ২০১৮ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি কনস্যুলেটের ভেতরে নিহত হন সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগি। তিনি ছিলেন সৌদি সরকারের কঠোর সমালোচক। এই হত্যাকাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি সম্পর্ককে তীব্র টালমাটালে ফেলে দেয়। মার্কিন সংস্থাগুলি যুবরাজ সলমনকেই হত্যার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। সলমন অবশ্য নিজের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করে আসছেন।