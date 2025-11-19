'আমার কাছে ক্ষমা...,' মার্কিন সফরে সৌদি যুবরাজ, ক্ষতিপূরণের দাবি খাসোগির স্ত্রী'র

'আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত সৌদি যুবরাজের।' সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের মধ্যেই দাবি তুললেন নিহত সাংবাদিক জামাল খাসোগির স্ত্রী হানান এলাত। সৌদির সাংবাদিক খাসোগি কর্মজীবনের শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন। সৌদি রাজপরিবারের সমালোচনায় নিয়মিত লিখতেন তিনি। সেই খাসোগি ২০১৮ সালে তুরস্কের রাজধানী ইস্তানবুলে সৌদির দূতাবাসের ভিতরে প্রবেশ করে আর বেরোননি। পরে তাঁর মৃত্যুর খবর মেলে। খাসোগির হত্যাকাণ্ড ঘিরে ওই সময় তোলপাড় হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
জামাল খাসোগি হত্যাকাণ্ডের সাত বছর পরে মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছেন সৌদির যুবরাজ সলমন। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে ট্রাম্পের সঙ্গে বসে বৈঠকও করেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে দু’জনের আলোচনার সময়ে উঠে আসে খাসোজি হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গও। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন খাসোগির স্ত্রী হানান এলাত। তিনি যুবরাজকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার ট্রাম্পের উদ্দেশে তিনি লেখেন, ‘আমার স্বামীকে হত্যা করার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। জামাল (খাসোগি) একজন ভাল, সোজাসাপটা এবং সাহসী মানুষ। অনেকে তাঁর মতামত এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়ে একমত নাও হতে পারেন। যুবরাজ বলছেন তিনি দুঃখিত। তাহলে তাঁর উচিত আমার সামনে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া। আমার যা ক্ষতি হয়েছে, তা মিটিয়ে দিতে হবে তাঁকে।’
এর আগে সিএনএন-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হানান এলাত বলেন, 'মহম্মদ বিন সলমনকে ওয়াশিংটনে দেখা আমার জন্য খুবই বেদনাদায়ক। তিনি একজন রাষ্ট্রপ্রধান, হতে পারেন কিন্তু প্রকৃত শাসক নন।' তিনি আরও বলেন, 'জামালের হত্যাকাণ্ড আমার জীবন শেষ করে দিয়েছে।' তিনি আশাবাদী যে সৌদির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সময় ওয়াশিংটন এটি মনে রাখবে। পাশাপাশি তিনি প্রকৃত ন্যায় বিচারের দাবিও তুলেছেন। বলে রাখা ভালো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খাসোগির স্ত্রীর রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করা হয়, তিনি ওয়াশিংটন ডিসি এলাকায় থাকেন।
মেজাজ হারালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট
মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক জানতে চান, সৌদির যুবরাজকে কীভাবে বিশ্বাস করবেন আমেরিকাবাসী। সেই প্রশ্নেই মেজাজ হারান ট্রাম্প। বলেন, ‘আপনারা মিথ্যা কথা বলছেন।’ খাসোগি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আপনি এমন একজনের কথা বলছেন যিনি অত্যন্ত বিতর্কিত ব্যক্তি ছিলেন। আপনি যাঁর কথা বলছেন, তাঁকে অনেকেই পছন্দ করতেন না। আপনি তাঁকে পছন্দ করুন বা না করুন...এ সব হয়ে থাকে।’ এরপরে যুবরাজ সলমনের দিকে তাকিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘উনি (সলমন) কিছুই জানতেন না। এবার এ বিষয়টি আমাদের এখানেই থামিয়ে দেওয়া উচিত। আমাদের অতিথিকে এ ধরনের প্রশ্ন করে আপনি (সাংবাদিকের উদ্দেশে) বিব্রত করবেন না।’ এদিকে ট্রাম্পের পাশে বসে সলমন বলেন, ‘এটি খুবই দুঃখজনক ঘটনা এবং একটি বড় ভুল। তদন্তের জন্য আমরা সকল পদক্ষেপ করেছি। এমন ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে, তার জন্যও আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।’
